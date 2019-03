NEUQUEN - REELECCIÓN El gobernador reelecto de Neuquén, Omar Gutierrez, celebró el domingo su victoria electoral con un discurso en el que agradeció a quienes le dieron su voto, destacó el porcentaje de participación - que aseguró rondó el 80% - y, de manera implícita, criticó al Gobierno nacional. "Hoy ganó la provincia de Neuqúen. Llevamos aproximadamente 60 años trabajando en equipo, en esta alegría de estar unidos y ganarle enfrentando a cada una de las dificultades y problemas, que son los únicos enemigos", comenzó el líder del Movimiento Popular Neuquino desde su búnker. RUPTURA El líder del Frente Cívico, Luis Juez, desistió ayer de participar de las elecciones internas de Cambiemos como precandidato a intendente de la capital cordobesa y anunció que se presentará con una lista propia. Juez le pidió formalmente a la jueza Marta Vidal bajarse de la interna de Cambiemos que se encuentra en medio de una fuerte disputa al interior de la UCR local. La presentación del escrito fue realizada a primera hora del lunes. En diálogo con Cadena 3, el actual funcionario del Ministerio del Interior dijo que la decisión de no participar de la interna y de presentar una lista propia fue coordinada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. DOLAR El dólar minorista avanzó ayer un 0,05% y cerró en un promedio de $42,292, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de 80 puntos básicos en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) respecto de la licitación del viernes pasado, con lo que se ubicó en 59,863% en promedio. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense terminó en alza, en este caso de 0,24%, al sumar 10 centavos y nalizar a $41,30. La escasa profundidad de la oferta exhibida sobre el nal del día permitió la fuerte recuperación del dólar, que en los primeros momentos de la sesión había tocado mínimos en $40,55 en el segmento mayorista. CRISTINA PROCESADA El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer y embargó por cien mil pesos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz del hallazgo de dos documentos históricos en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate, durante un allanamiento. "No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex Presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina -o de la República de Chile", sostuvo Bonadio. El magistrado procesó a la actual senadora nacional por presunto "encubrimiento" a raíz de haber mantenido en su poder una carta escrita por José de San Martín y un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen, encontrados en un allanamiento el 26 de agosto último. LEY DE FINANCIAMIENTO Reabren el debate de la ley de financiamiento a los partidos políticos. El proyecto de ley que busca transparentar los aportes a los partidos y permitir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales, volverá a ser debatido mañana en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pese a que ya tenía dictamen, para introducirle algunos cambios y llevarlo al recinto de sesiones. Según se informó oficialmente, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional será reabierta al debate durante una reunión de la Comisión que se realizará hoy desde las 16 en el Salón Eva Perón del palacio legislativo. Previamente, los integrantes de ese cuerpo deberán elegir a las nuevas autoridades de la Comisión que, hasta el 10 de diciembre del año pasado, encabezaba el peronista catamarqueño Dalmacio Mera.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: