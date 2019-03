Peaje de Lima: ganaron los vecinos

Por pliego, el nuevo concesionario debía cobrar peaje a partir de este mes. Luego de varios cortes de protesta en la Estación de Peaje de Lima, incluyendo uno el último domingo, ayer por la tarde Vialidad Nacional desistió de su posición. Convocada por Vialidad Nacional, ayer por la tarde tuvo lugar una reunión en las oficinas administrativas de la Estación de Peaje Lima de la que participaron los vecinos autoconvocados y la diputada provincial Sandra Paris (Cambiemos) donde finalmente se llegó al acuerdo de no innovar y dejar que los vecinos con domicilio en Lima no paguen peaje en la estación que se encuentra sobre Ruta 9 dividiendo al Partido de Zárate. Los reclamos de los vecinos, incluyendo petitorios y 3 cortes de protesta, comenzaron en febrero último cuando tomaron conciencia de que con la nueva concesión no incluía el derecho adquirido años atrás. Concretamente, el pliego de condiciones preveía que iban a quedar exceptuados al 100% sólo los automóviles (Categoría A1) que pasaran al menos 30 veces por mes; y al 50% aquellos que lo hicieran 15. El beneficio no contemplaba el resto de las categorías, cuando se trata de un entorno rural, con un parque automotor en su mayoría pesado o semi pesado. De ahora en más, luego de la reunión de ayer, los vecinos de Lima recuperaron su derecho a transitar por su Partido con solo declarar el domicilio. En ese sentido, cabe señalar que el episodio sienta un valioso antecedente para los vecinos del barrio Los Pioneros de nuestra ciudad en referencia a la futura Estación de Peaje en Ruta 6. Si bien las tareas fueron suspendidas en ese lugar, desde estas páginas podemos dar fe que fueron reactivadas al menos en Cañuelas y Marcos Paz, mientras que a metros del cruce con la ruta 210 en Alejandro Korn (y también en General Las Heras y en Exaltación de la Cruz) está todo listo para que las cabinas empiecen a cobrar. Fue en agosto de 2018 que la Justicia suspendió la medida que había dispuesto el gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, el presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, alertó a mediados de la semana pasada: "De la noche a la mañana pueden convocar a una audiencia pública. Y una vez que se hace, a los pocos días pueden autorizar el cobro".

Final feliz. La reunión de ayer por la tarde finalizó con el diferendo. (Foto FM Libre)



Peaje de Lima: ganaron los vecinos

