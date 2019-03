La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 Cazenave:

Lo aseguró la concejal Miriam Cazenave (Cambiemos) al hablar de la falta de diálogo entre los bloques oficialista y opositores del HCD y la difusión que tuvo en los medios nacionales el discurso del intendente Abella en la Apertura de Sesiones. La concejal oficialista Miriam Cazenave llamó a la prensa en general a reflexionar sobre "el foco" que pone en determinados temas, al cuestionar la difusión que tuvo el discurso de Apertura de Sesiones que brindó el intendente Sebastián Abella y no el hecho que la oposición tenga "cajoneados" proyectos como la construcción de un mega puerto o la licitación de más cámaras para el CIMOPU. "Llegó a la portada de todos los medios un discurso de 28, 30, 40 segundos del intendente en el que cumple con lo que debería hacer, que es inaugurar las sesiones legislativas, convalidar la democracia. Me parece que en algún punto tenemos los valores cambiados si nos espanta eso y no que once concejales nos cajoneen una ordenanza que implica (la creación de) 6 mil puestos de trabajo en un contexto de crisis", manifestó la edil el viernes pasado, durante una conferencia de prensa ofrecida por su bloque. "Tenemos una oposición que cajoneó la compra de cámaras de seguridad justamente para cuidar la vida de todos nuestros vecinos y nos espanta que el intendente haya hecho un discurso de 28 segundos", volvió a razonar la concejal. Para Cazenave, a los ojos de la prensa "no estarían importando tanto" temas "fundamentales" para la ciudad y se estaría poniendo "el foco en cuestiones que son mucho más chicas o que quedan en cuestiones políticas o en actitudes personales que se pueden compartir o no". Y subrayó una vez más que Abella "vino, cumplió con su rol e inauguró las sesiones". "Abrimos las sesiones legislativas por primera vez en la historia un mes antes y estamos discutiendo los 28 segundos en vez de discutir las ordenanzas que no estamos tratando. Entonces, empecemos a ser responsables todos, incluida la prensa, cuando ponemos el foco en las cuestiones. Tenemos un montón de gente buscando laburo y hay un montón de puestos de trabajo cajoneados porque la oposición se niega a tratarlos", expresó Cazenave. "Así como nosotros tenemos que replantearnos el lugar que ocupamos y ver cómo tratamos de generar el diálogo, así como la oposición tiene que hacerse cargo, ustedes también tienen que hacerse cargo del foco que le ponen a determinadas cuestiones", finalizó la concejal.



