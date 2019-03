Volvió al campo y mantuvo una reuniòn con representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Salto. El diputado por Unidad Ciudadana y ex ministro de Economía Axel Kicillof, se reunió el pasado sábado con representantes de la filial de la Federación Agraria Argentina (FAA) en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires. Esto produjo el enojo de la entidad a nivel nacional que se había opuesto al encuentro. Tal como pasó semanas atrás, el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires decidió acercarse a un sector que hoy no la está pasando nada bien. El primero que lo recibió fue la Sociedad Rural de Bragado, entidad que pertenece a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) ligada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Fuentes cercanas a Kicillof resaltaron que el objetivo es acercarse a todas las fuerzas productivas como parte de las respuestas a las "críticas" que se recibían durante la gestión kirchnerista por la "falta de diálogo" para con el campo. "No creemos que la posición sea ahora la de no hablar", manifestaron. "La idea es aprender de los errores, escuchar el momento por el que están pasando y entender las posibles soluciones", manifestaron las fuentes. "Nos reunimos con representantes de Federación Agraria y coincidimos en que el campo no es homogéneo: las políticas para el agro tienen que ser segmentadas. No es lo mismo un pequeño productor que un pool de siembra", dijo Kicillof a través de su cuenta de Twitter. Fuentes cercanas a la presidencia de Federación Agraria se mostraron disconformes con el encuentro pero aclararon que cada filial es "autónoma" de recibir a quien quiera. Sin embargo, advirtieron que no es bueno que se extienda la grieta a partir de un sector de la política que fue "descalificativo" para con el productor.

Kicillof se reunió con productores de la Federación Agraria

