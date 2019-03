Los magos de la calle Iriart

P U B L I C



Vehículos, embarcaciones, y hasta casas inteligentes. SGM High Performance hoy cumple 30 años de trayectoria. Su fama trasciende largamente los límites de la ciudad. La firma creada por Sergio Melón y Patricia Águila hoy cumple 30 años de trayectoria. Pero la historia de SGM High Perfomance empieza, en realidad, unos años antes, con una Aurorita rodado 24 que Sergio intervino cuando tenía 12 años. "Le puse luces de giro, posición y freno. También radio y un dínamo para cargar dos baterías de moto… todavía la tengo. Anda tirada por ahí", dice con una sonrisa entre orgullosa y nostálgica. Estamos en el taller de Iriart 816 y la entrevista tiene lugar arriba de un colectivo interurbano convertido en casa rodante que está "actualizando" para un amigo, mientras Patricia no deja de atender el mostrador, al tiempo que va preparando los pedidos de equipamientos y kits que reciben a través de la tienda virtual del negocio y manejar la administración. "Arrancamos colocando stereos y parlantitos a fines de los 80’s. Hoy la cosa se complejizó bastante", dice, y toca la pantalla de su teléfono. De inmediato, la música suena a un volumen inusitado, pero con una fidelidad increíble. La intervención en la casa rodante también pasa por instalar un portero eléctrico con cámara, luces led a nivel del piso que se encienden a medida que detectan movimiento, un generador embutido en una de las bauleras externas, 2 líneas de internet, 3 televisores led y siguen las firmas. "Hoy la tecnología disponible te permite abrir la mente y crear. No me caracterizo por montar configuraciones preestablecidas y muchos clientes me dan total libertad de intervención y de presupuesto. Confían en mi criterio y les instalo cosas que por ahí, ni sabían que existían o que solo habían visto en una película", comenta. Así también tuvo que salir a buscar un reproductor de Magazines que instaló a un sistema de sonido de última generación en un Ford Falcon ‘71. "Era lo que quería el cliente y estaba chocho. No lo podía creer", señala al tiempo que recuerda haber instalado la primera potencia a un auto de Campana, en el ‘91. Pero además de ser un profundo conocedor de la tecnología disponible (en términos de sonido, iluminación y automación) dominándola como pocos ya no en Campana, sino en la Argentina, Sergio es un exquisito artesano en carpintería, fibra de vidrio y herrería, artes que prácticamente no terceriza a la hora de intervenir todo tipo de vehículos, embarcaciones e incluso viviendas a las que transforma en inteligentes. "Tuve un abuelo carpintero al que no llegué a conocer, pero a los 8 años mis juguetes preferidos eran sus herramientas. Después, creo que heredé la capacidad manualidad de mi vieja, y la pasión por los detalles de mi viejo", concluye.

Patricia y Sergio: 30 años en la cresta de la ola con SGM High Perfomace.





Sergio haciendo su magia en una camioneta. “Hoy la tecnología disponible te permite abrir la mente y crear", dice.



Los magos de la calle Iriart

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: