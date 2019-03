La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo sufrieron al líder de la Zona Campeonato











MANUELA CARDOZO MANIOBRA ANTE LA MARCA DE GISELE GARCÍA.

Perdieron 7-0 frente a SATSAID, que se perfila como uno de los grandes candidatos al ascenso a la Primera A. Por la quinta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo sumaron una nueva derrota al caer 7-0 frente a SATSAID, que se mantiene como líder con puntaje ideal. En el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, las Auriazules bancaron poco tiempo el 0-0 ante un rival de gran poderío físico y técnico. A los 7 minutos, la atacante Elizabeth Martinez abrió el marcador y encaminó la victoria. Y a los 21 estableció el 2-0. Dos minutos después, con una enorme corrida por izquierda, la lateral Gisele García anotó un golazo para el 3-0. Y sobre el cierre de la primera parte, Martínez concretó su hat-trick con otro golazo de afuera del área, tras un furioso contrataque. En la segunda parte, las acciones estuvieron más niveladas y Puerto Nuevo dispuso de algunas situaciones de gol, aunque solamente SAT logró mover el marcador: a los 16, Florencia Rivas Bolaño marcó el 5-0 con una definición de volea; y luego, dos grandes definiciones de Delfina Becaccece establecieron el 7-0 final. El once inicial que dispuso el director técnico Néstor Gómez para este encuentro fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Soledad Medina, Nicole Viviant, Nancy Ríos, Rocío González; Lucila Molinas, Milagros Soria, Manuela Cardozo, Maia Valles; Sabrina Ogrine y Karen Ramírez (delanteras). En el complemento entraron Triana Ocampo por Rocío González, Dana Bredle por Manuela Cardozo, y Elizabeth Gamarra por Jaqueline Schmidt. Completaron el plantel Erica Luque, María Rodríguez, Melina Ferreyra y Micaela González. Con este abultado resultado, SATSAID logró quedar puntero, ya que si bien tiene los mismos puntos que Gimnasia de La Plata (que derrotó por la mínima a Real Pilar), ahora las de Moreno tienen mejor diferencia de gol: +19 contra +17. Las chicas de Puerto Nuevo, por su parte, siguen en el último lugar con tan solo una unidad. Los demás resultados de esta quinta fecha de la Zona Campeonato fueron: Real Pilar 0-1 Gimnasia de La Plata; Lima FC 3-4 Deportivo Español; Luján 3-2 Banfield; Comunicaciones 4-0 All Boys. La próxima fecha tendrá otro partido muy difícil para las Portuarias, que estarán recibiendo a Real Pilar en el barrio Don Francisco, tal como sucedió el pasado 9 de diciembre, cuando perdieron 4-1. El resto de los partidos de la jornada: SATSAID vs. Comunicaciones, All Boys vs. Luján, Banfield vs. Lima FC y Deportivo Español vs. Gimnasia (LP).

ROCÍO GONZÁLEZ JUGÓ COMO LATERAL POR LA DERECHA.



