La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 Breves: Fútbol







RIVER E INDEPENDIENTE En la continuidad de la 22ª fecha de la Superliga, el domingo dejó triunfos de River Plate, que venció 1-0 como visitante a Atlético Tucumán (Juan Mercier fue titular en el Decano); y de Independiente, que le ganó 2-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata. Además, Estudiantes de La Plata volvió a quedarse con el clásico al derrotar 1-0 a Gimnasia. Con estos resultados, el Millonario igualó a Atlético Tucumán en el cuarto puesto con 39 puntos, mientras que el Rojo de Avellaneda trepó hasta el octavo lugar con 32 unidades. En cuanto a la lucha por la permanencia, San Martín de Tucumán consiguió tres puntos de oro al superar por 3-1 a Huracán en Parque Patricios; mientras que, anoche, Tigre rescató un punto al remontar un 0-2 como local frente a Unión de Santa Fe con goles de Lucas Menossi y Carlos Luna (a los 42 minutos del ST). Igualmente, en la tabla de los Promedios, San Martín (T) y Tigre siguen en zona de descenso directo, mientras que San Martín (SJ), Patronato y Belgrano están igualados por encima de ellos dos. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban: Defensa y Justicia vs Banfield y Argentinos Juniors vs Vélez Sarsfield. COPA: JUEGA BOCA Esta noche comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y habrá actividad de equipos argentinos y también de jugadores campanenses. A partir de las 19.15, Boca Juniors recibe a Deportes Tolima de Colombia en busca de su primer triunfo en este certamen (en su primera presentación igualó 0-0 con Jorge Wilstermann en Bolivia). Ese primer turno se completo con los duelos Olimpia de Paraguay vs Unión Concepción de Chile y Palmeiras de Brasil vs Melgar de Perú. En tanto, desde las 21.30 (segundo turno), Godoy Cruz de Mendoza visitará a Sporting Cristal de Perú; Nacional de Uruguay, con el campanense Joaquín Arzura, recibirá a Atletico Mineiro; y Libertad de Paraguay, con Adrián Martínez (autor de seis goles en este Copa entre fase previa y primera fecha), enfrentará en Brasil a Gremio de Porto Alegre. CHAMPIONS LEAGUE Hoy se definirán otras dos series de Octavos de Final. En Turín, Juventus recibirá a Atlético de Madrid para tratar de revertir la derrota 2-0 sufrida en la capital española; mientras que Manchester City buscará liquidar como local la serie que comenzó ganando 3-2 en Alemania frente a Schalke 04. Ambos partidos se jugarán desde las 17 (hora argentina). PRIMERA B METRO La 27ª fecha se cerró el domingo con el empate 1-1 que protagonizaron Fénix y Colegiales. Las posiciones están de la siguiente manera: 1) Barracas Central, 64 puntos; 2) Estudiates, 57 puntos; 3) Deportivo Riestra, 49 puntos; 4) Acassuso, 48 puntos; 5) Atlanta (-1), 44 puntos. La 28 jornada se disputará entre miércoles y jueves. PRIMERA C El capítulo 27 de la divisional se cerrará hoy el partido El Porvenir vs Cañuelas. Entre domingo y lunes se dieron los siguientes resultados: Berazategui 2-2 Excursionistas, Central Córdoba (R) 2-2 L.N. Alem, Sportivo Barracas 1-1 San Martín (B), Lamadrid 2-1 Deportivo Armenio e Ituzaingó 0-1 Sportivo Italiano. El líder es Argentino de Quilmes, con 50 puntos. Después aparecen: 2) Dock Sud, 47 puntos; 3) Laferrere y Deportivo Armenio, 44 puntos.



