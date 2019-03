La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 Primera D:

SE ESCAPA ARGENTINO (M) El balance de la 21ª fecha de la Primera D dejó como saldo otro paso más de Argentino de Merlo en su regreso a la Primera C. Es que ayer derrotó 3-1 a Lugano como local y estiró su ventaja como líder, dada la derrota de Atlas y el empate de Real Pilar. Así, La Academia del Oeste (43 puntos) cuenta ahora con once unidades de diferencia sobre Argentino de Rosario (32), mientras que Atlas y Real Pilar comparten la tercera ubicación con 31, apenas una unidad por encima de Liniers, Claypole y Puerto Nuevo. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: Claypole 1-0 Defensores de Cambaceres, Centro Español 1-0 Central Ballester, Puerto Nuevo 0-2 Liniers, Juventud Unida 1-1 Yupanqui, Argentino de Merlo 3-1 Lugano, Deportivo Paraguayo 2-1 Atlas y Real Pilar 1-1 Muñiz.

Perdió 2-0 como local y llegó a 23 partidos sin ganarle a La Topadora en una jornada en la que el árbitro Juan Pablo Battaglia dejó una polémica actuación y expulsó a Ponce De León y Ezequiel Ramón en el primer tiempo. Liniers es una piedra enorme en las últimas campañas de Puerto Nuevo, que después de la derrota del domingo acumula ahora 23 partidos sin poder vencerlo. Ya en la primera rueda, La Topadora le había propinado una goleada 4-0 en Villegas, donde el Auriazul sufrió su primera caída de la temporada luego de un arranque de tres victorias y dos empates. Además, en ese encuentro, el equipo de nuestra ciudad terminó con tres jugadores menos por las expulsiones de Santiago Correa, Kevin Redondo y Oscar Peñalba. Una rueda después, Liniers volvió a ser protagonista de otra jornada negra del Portuario, que el domingo cayó 2-0 y perdió su invicto del año como local en un encuentro marcado por errores muy puntuales de Puerto Nuevo que le costaron dos goles en la primera media hora y por polémicas decisiones del árbitro Juan Pablo Battaglia, quien, además de parecer tener responsabilidad en el primer tanto de la visita, expulsó a Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón en la primera mitad. En tanto, la mala fortuna para los dirigidos por Carlos Pereyra dijo presente en los dos goles del elenco de Villegas y hasta en la ejecución del penal que tuvo a su favor en el segundo tiempo, cuando con mucha actitud supo disimular los dos hombres menos que tenía en el campo de juego. Sin embargo, no es tiempo de lamentos para el Portuario. Por el contrario: debe salir rápidamente de este partido y poner la cabeza en su próximo compromiso como visitante frente a Argentino de Rosario. Sus 30 puntos lo mantienen con cierto margen en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Y pensando en esa posibilidad, debe volver a sumar y seguir creciendo como plantel. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió a la cancha con un solo cambio: regresó Nahuel Banegas a la zaga central en reemplazo de Lautaro Cuenos. Así, Pereyra le dio continuidad al tándem Peñalba-Aguirre como "doble 5" y mantuvo al juvenil Facundo Ferulano como titular, jugando cerca del punta Nazareno Gómez, aunque colaborando también en la zona media. Así, el Auriazul intentó sumar gente a la pelea en la mitad de la cancha, pero se encontró con un Liniers que supo presionarlo y llevarle rápidamente problemas a partir de dos pelotas paradas en el arranque (en la primera, Rosa Quintero cabeceó solo y apenas desviado). Por ello, recién después de los 10 minutos pudo salir de esa situación y llegar, incluso, al área rival después de un buen tiro libre frontal ejecutado por Ruiz que Banegas no alcanzó a conectar en lo alto por centímetros. Sin embargo, sobre los 17 minutos, la visita encontró la ventaja en una curiosa jugada que sorprendió a los jugadores de ambos conjuntos, cuando un centro inofensivo de Galván terminó metiéndose dentro del arco de Ponce De León al momento en que Battaglia pareció pitar una falta (¿penal?) en la lucha que protagonizaban dentro del área Banegas y Duarte. Esto desconcertó a todos, inclusive al arquero Auriazul. Por eso, los jugadores locales se fueron todos encima del árbitro, aunque sin respuestas convincentes. Entonces, con sus limitaciones en la tenencia del balón, los dirigidos por "Jetín" Pereyra fueron a buscar el arco de Acosta con más ímpetu que fútbol. Y con dos nuevos tiros libres ejecutados por el "Tucu" Ruiz obligaron a trabajar al arquero Acosta, quien se mostró seguro en dos intervenciones complicadas. Pero sobre los 30 minutos, Puerto Nuevo recibiría otro mazazo cuando Santiago Szerdi aprovechó una desinteligencia entre Sprovieri y Ponce De León para puntear el balón y establecer el 2-0. Encima, tras esa acción, el arquero Auriazul (que no había recibido goles desde su regreso a la titularidad) pateó con mucha bronca y le pegó un pelotazo en la cabeza al autor del gol, lo que derivó en su expulsión. Para cubrir el arco ingresó Leandro Bonet y para ello, Pereyra debió sacrificar a Ferulano y reacomodó posiciones, formando una última línea de tres hombres (con Moreno retrocediendo más por derecha) y soltando a Ramón. Así, a pesar del hombre menos, el equipo de nuestra ciudad se animó a jugar en terreno ajeno y desde otro tiro libre de Ruiz volvió a generar peligro en el área de Acosta (esta vez, no alcanzó a conectar Montiel ante el envío con mucha rosca del "Tucu"). Posteriormente, un córner fue peinado por Banegas y el balón cruzó toda el área chica sin que nadie pudiera empujara. Y sobre los 40, una guapeada de Banegas para salir jugando desde el fondo terminó generando una escapada de Gómez que no pudo controlar el balón para definir mano a mano. En esos minutos, con diez hombres, el Portuario lograba presionar y preocupar a Liniers. Sin embargo, no solo no pudo alcanzar el descuento, sino que terminó la primera parte con un nuevo expulsado, porque a instancias del juez de línea, el árbitro Battaglia le mostró la roja a Ramón por una supuesta agresión (que nadie vio) dentro del área de Bonet en una decisión que enfureció por completo a todo el Carlos Vallejos. En el complemento, con dos hombres menos, Puerto Nuevo tuvo muy buena actitud: no se entregó, dio pelea ante un rival que salió a dejar pasar el tiempo y se las ingenió para generar algunas situaciones claras que podrían haber derivado en el descuento. Porque a los 13 minutos, Moreno presionó por derecha, ganó el balón y se metió en el área, pero su puntazo se fue alto; a los 25, en un largo tiro libre de Bonet, falló su colega Acosta y casi convierte Banegas en el rebote; y a los 28, una gran corrida de contragolpe de Moreno terminó en penal para el Auriazul. Pero definitivamente no era la tarde del elenco campanense: el remate de Orlando "Pampa" Sosa fue desviado por el arquero Acosta, quien se arrojó sobre su derecha. Y a los 31, Battaglia sumó una nueva polémica a su tarea, porque obvió por completo un codazo de Potarski al ingresado Martínez cuando el "Pulga" buscaba ganarle la posición al zaguero visitante tras un largo saque de Bonet. En esa media hora de juego, a pesar de tener dos hombres más, lo único que pudo generar Liniers fue un remate de media distancia de Giménez que se estrelló en el palo izquierdo de Bonet. Después, en el tramo final, dispuso de espacios que no supo aprovechar y contragolpes que no liquidó. Así se fueron 45 minutos en los que Puerto Nuevo mostró mucha vergüenza deportiva y, sobre todo, mucha actitud en cada uno de sus jugadores para disputar de igual a igual un partido que al entretiempo ya parecía liquidado. Con eso se tiene que quedar el Auriazul para seguir construyendo un camino que lo ponga de cara a la ilusión de todos sus simpatizantes. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Nahuel Banegas, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Mauricio Ruiz; Facundo Ferulano y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Leandro Bonet, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Juan Cruz Sbarra, Agustín Martínez, Tomás Fumeau y Orlando Sosa. LINIERS (2): Daniel Acosta; Jorge Rosas Quintero, Iván Lugo, Federico Potarski, David Vidal; Ian Lynch, Esteban Coronel, Damián Galván, Santiago Szerdi; Willian Giménez y Diosnel Duarte. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Sandro Amaturo, Mateo Gridel, Lucas Fusco, Hugo Pérez, Alan González, Jonathan Gauna y Federico Sellecchia. GOLES: PT 17m Damián Galván (L) y 29m Santiago Szerdi (L). CAMBIOS: PT 31m Bonet x Ferulano (PN). ST Sellecchia x Duarte (L), 10m Martínez x Aguirre (PN), 12m Sosa x Gómez (PN), 14m Gauna x Lynch (L), 24m Pérez x Galván (L). AMONESTADOS: Aguirre y Sprovieri (PN); Duarte (L). EXPULSADOS: PT 30m Ponce De León (PN) y 44m Ezequiel Ramón (PN). INCIDENCIA: ST 28m Acosta (L) le desvió un penal a Sosa (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Juan Pablo Battaglia.

ANTES DEL PARTIDO Y EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL PLANTEL FEMENINO DE PUERTO NUEVO ACOMPAÑÓ AL EQUIPO DE PRIMERA D EN LA SALIDA AL CAMPO DE JUEGO Y RECIBIÓ UNA ROSA DE OBSEQUIO DE PARTE DE LA DIRIGENCIA AURIAZUL.



