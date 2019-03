La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 DT de Villa Dálmine:

El entrenador de Villa Dálmine destacó la actitud de sus dirigidos tras la victoria sobre Gimnasia de Mendoza: "Es un grupo con hambre", aseguró. Además, adelantó que en la Copa Argentina le dará oportunidades a jugadores que no vienen teniendo minutos. Luego de la victoria 2-0 como local sobre Gimnasia de Mendoza, el entrenador de Villa Dálmine, Walter Nicolás Otta, destacó "la actitud" de los jugadores que integran este plantel que le toca conducir. "Tenemos un equipo de chicos que quiere algo más, se les nota y trabajan mucho para poder lograrlo. Es un grupo con hambre y estamos muy orgullosos del plantel que tenemos", señaló el DT, quien luego agregó: "Nadie nos tenía en los planes a nosotros y desde la humildad hemos logrado ubicarnos en una situación expectante que nos permite ir a la fecha libre sabiendo que pase lo que pase terminaremos adentro de la zona de clasificación al Reducido". En cuanto al trámite del encuentro frente al Lobo mendocino, "Nico" explicó: "Fue un partido complicadísimo, sobre todo en el primer tiempo, porque no pudimos encontrar la pelota y ellos nos presionaron bien. Por momentos sentimos que no nos dejaron jugar y nos crearon zozobras en el arco nuestro. En el segundo tiempo eso cambió y creo que fuimos protagonistas, pudiendo tener más profundidad con el cambio que hicimos al pasar a Miño como enganche. Pero la expulsión nos complicó y nos obligó a sacrificar a Cuevas. Por suerte tenemos jugadores desequilibrante y apareció Mariano (Miño), que hizo el gol. Después lo sostuvimos bien al partido". En ese tramo de la conferencia de prensa, Otta se animó a decir que el primer tiempo del último sábado "fue de lo peor" desde su regreso al Violeta y destacó la decisión de no reemplazar a ningún hombre de ataque tras la expulsión de Alarcón: "Nunca resignamos la posibilidad de atacar. Mantuvimos a Miño, Comachi y Protti y a pesar de quedarnos con 10 dejamos un solo volante de contención". De cara a lo que vendrá, el entrenador ratificó que priorizará el campeonato de la Primera B Nacional y marcó la dificultad que le espera a Villa Dálmine en la parte final del fixture: "Todo será difícil en adelante. Vamos a Agropecuario a jugarnos la vida y después vendrá Arsenal, que está peleando el campeonato. No hay ningún partido fácil en la recta final". COPA ARGENTINA Como el fin de semana tendrá fecha libre, el próximo compromiso de Villa Dálmine será el miércoles 20, cuando enfrente a San Martín de San Juan por los 32vos de Final de la Copa Argentina en un partido que se disputara en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Para ese duelo, Otta confirmó que presentará una formación con variantes: "Nosotros priorizamos el torneo, pero eso no quiere decir que vamos a regalar la Copa Argentina ni mucho menos. En la Copa seguramente tendrán su oportunidad jugadores que no vienen teniendo minutos, pero que estamos convencidos que lo van a hacer bien". A su vez, señaló que la cambio de fecha benefició a San Martín de San Juan: "A ellos les cae en un momento justo, porque después no hay actividad en Superliga por la fecha FIFA. Nosotros tenemos que volver de La Plata y dos días después de ese partido tenemos que viajar 500 kilómetros a Carlos Casares para jugar contra Agropecuario. Así que nos perjudicó el cambio de día. Nosotros preferíamos jugar el miércoles 13, como estaba pautado inicialmente, porque sabiendo que después teníamos diez días de recuperación, podíamos hacer un esfuerzo en las 72 horas posteriores a este encuentro (en referencia al de Gimnasia de Mendoza)".

LA ALEGRÍA DE RECALDE, MOLINA Y COMPAÑÍA TRAS LA VICTORIA SOBRE GIMNASIA. “ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DEL PLANTEL QUE TENEMOS", ASEGURÓ OTTA. HOMENAJE A LOS CAMPEONES DE 1982 Fueron agasajados en el marco del partido contra Gimnasia (M). El pasado sábado, en la previa al partido frente a Gimnasia de Mendoza, la Comisión Directiva organizó un almuerzo en homenaje al equipo campeón de la temporada 1982 de la Primera C. Así, entre recuerdos y anécdotas se compartió un asado de camaradería con los aquellos exjugadores de aquel plantel que pudieron estar presentes en el estadio, como Francisco Ramón Portillo, Sergio Saucedo, Juan José Águila, José Luis Schaer, Eduardo Cisneros, Claudio Bolli, David Vega, José Maidana, Esteban Mazzeo, Edgardo Polimeni, Sergio Crespín, Juan José Díaz y Néstor Sassone, quienes posteriormente, en el entretiempo del encuentro, ingresaron al campo de juego para recibir el reconocimiento, el cariño y el aplauso del pueblo Violeta. En aquella temporada 1982 de la Primera C, Villa Dálmine consiguió el ascenso el 6 de noviembre, tras golear 5-1 como visitante a Luján y tornarse inalcanzable para su escolta, justamente su clásico rival, Defensores Unidos de Zárate. El equipo dirigido por Adolfo Vázquez también estaba integrando por Carlos San Martín, Mario Contte, Carlos Castillo, Hugo Sosa, Rubén Darío Lergen, Narciso Facundo Gallardo, Ricardo González, Néstor Montani y José Correa. Los máximos goleadores de aquella campaña fueron: Saucedo, con 18 tantos y Portillo, con 16. También se destacaron los 9 que marcó Mazzeo y los 6 que convirtieron San Martín y Sosa.

EN EL ENTRETIEMPO RECIBIERON EL CARIÑO DEL PUEBLO VIOLETA Y POSARON EN EL CENTRO DEL CAMPO.



