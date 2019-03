La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 Villa Dálmine:

La Voz Femenina







En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el partido del pasado sábado frente a Gimnasia de Mendoza, "La Voz del Estadio" estuvo a cargo de Carolina Martinoli, quien aceptó la invitación y le aportó su calidez y profesionalismo a las locuciones que se realizan desde la cabina Nº 1 de la platea. Igualmente, Mitre y Puccini no es un lugar ajeno para la periodista de FM Santa María; por el contrario: cada vez que el Violeta juega como local dice presente en la tribuna Frattini para alentar al equipo de nuestra ciudad. "Fue una alegría enorme que pensaran en mí. Hacerlo me encantó, así que muy agradecida con Marcelo Lis y Franco Di Nápoli (del Departamento de Prensa del club) y al "Mendo" (Alejandro Vila, habitual encargado de La voz del estadio) que fue generoso conmigo", señaló Carolina en diálogo con La Auténtica Defensa. "Saber que soy la primera mujer haciendo la voz del estadio del club fue una gran responsabilidad y a la vez una felicidad muy grande porque además de dedicarme profesionalmente al periodismo y quizás "saber hacer" estas cosas, lo viví como hincha y el resultado fue el moño del hermoso regalo que me hicieron al dejarme estar ahí", cerró la colega de FM Santa María.



Villa Dálmine:

La Voz Femenina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: