La Agrupación Jorge Varela se lanzó con "Mariu" Giroldi a la cabeza

El acto coincidió con un homenaje por el Día de la Mujer. Un gran número de personas se dieron cita a la convocatoria, donde el espacio político que conduce la hija de los ex Intendentes Jorge Varela y Stella Maris Giroldi apuesta a construir consensos y caminar la Ciudad para pedir "una oportunidad". "Tenemos experiencia y queremos ponerla al servicio de la Comunidad" dijo la joven dirigente.

Unas 300 personas, en su mayoría mujeres, encabezaron un acto el pasado 8 de Marzo con la excusa de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, pero que además fue escenario del lanzamiento de la agrupación política Jorge Varela, que lidera, precisamente, una mujer: María Eugenia Giroldi.

La hija del Intendente desaparecido contó, además, con el acompañamiento de otra ex Intendente: Stella Maris Giroldi, su madre. Y también, algunos gremios fueron parte de la reunión que tuvo lugar en el Camping Municipal. Su titular, Carlos Barrichi, fue uno de los presentes, junto al Secretario General del SUPA Bajo Paraná, Héctor "Piru" Rojas. Entre las caras conocidas también acompañó el referente de Vecinos X Campana, Raúl "Ruli" Galarza.

En primer turno, fue la ex Jefa Comunal quien saludó a las mujeres presentes, y les dijo "soy yo quienes tiene que decirles gracias por el trabajo que hemos hecho por ésta Ciudad", al tiempo que repasó los distintos programas que impulsó desde el Municipio y bajo su gestión, como en Plan Más Vida.

Ya en terreno político, Stella Giroldi pidió que el nombre de su esposo no sea utilizado políticamente. "Yo puedo nombrar a Jorge Varela, porque fue mi amigo, mi compañero, 31 años juntos. Hay muchos que se prenden de sus pantalones pero no dialogan, y solo buscan el beneficio propio por sobre el del movimiento. En cambio Jorge pregonaba por la unidad" señaló.

Y agregó, en otro pasaje de su alocución: "La gente quiere que la escuchemos, que estemos a su lado. Hay quienes dicen que aparecimos ahora, y es cierto. Lo hicimos porque sentimos que la gente no tiene donde volcarse, donde apoyar sus penas ni que nadie la contenga".

Entonces, se refirió a la decisión de María Eugenia de participar nuevamente en política. "Siempre la voy a acompañar. ¿Cómo no hacerlo?. Es mi obligación como madre pero también como dirigente, traspasar a los jóvenes toda la experiencia que pudimos sumar en tantos años de trabajo desde el Municipio. Ella tiene las condiciones, tiene el apoyo de mucha gente, de muchos referentes nacionales incluso, y los sectores obreros y los gremios que ven en ella, y en su equipo, la posibilidad de tener otra oportunidad de seguir haciendo de Campana la Ciudad con la que soñamos con Jorge Varela, donde se trabaje para todos los vecinos por igual, y no sólo para los amigos, o los que más tienen".

Fue el turno entonces de la joven Giroldi. De cara a vecinas, referentes barriales, ex manzaneras y comadres, aseguró: "Nos une mucho trabajo, mucha sensibilidad, pero también el dolor ajeno. Por eso no es casualidad que nos volvamos a encontrar. Me alejé de la política por una situación especial, que Uds. conocen. Y si uno no tiene la energía para dedicarse 100% a esto, tiene que reponerse primero. Si uno no tiene fuerzas, no puede darle fuerzas al de al lado. Así lo aprendí en casa".

Luego destacó el vínculo con los vecinos, a casi cuatro años de haber finalizado la gestión peronista. "Gobernamos con amor. Sintiendo lo que le pasaba al otro. Este tiempo nos sirvió para darnos cuenta qué errores cometimos, y así no volver a cometerlos. Tenemos experiencia. Y queremos ponerla al servicio de la Comunidad".

"No nos dejemos engañar por las obras que no resuelven nada" señaló Mariu Giroldi en otra parte de su discurso. "Otros municipios como Escobar, aún con un Intendente de otro color político al Gobierno Nacional y Provincial, además de pavimento construyó un centro de salud, cuatro jardines de infantes, impulsa diversos programas de fomento a la radicación industrial y así busca darle trabajo a la gente. El pavimento y las obras son importantes, pero la gente no lo come. Salud, trabajo y educación deben ser pilares del Municipio, aún más en los tiempos que corren".

Por último, se aventuró a resaltar sus ganas de participar en la arena política local, aunque no confirmó si será candidata o encabezará una lista. "A mí los desafíos no me asustan. Estamos transitando un camino que nos pone al lado de la gente que hoy está necesitada, que es ignorada. Debemos sumarlos, hacer grande este proyecto. Unir fuerzas y pensar en la mejor manera de representarlos en el Municipio. Y al final de ese camino, voy a hacer lo que Jorge Varela en el 95. Pedirles a los campanenses una oportunidad para seguir transformando la Ciudad. Se puede hacer de Campana un lugar moderno, pero todos los vecinos deben ser parte de esa transformación, y no sólo algunos pocos" cerró ante el aplauso de los presentes.