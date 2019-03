La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 En el Día del Militante radical, Buzzini recordó al ex presidente Raúl Alfonsín







La presidente del Comité Local saludó a todos los afiliados a la Unión Cívica Radical en esta fecha tan especial y los instó a trabajar por el beneficio de la ciudad. La presidente del Comité Local y concejal de Cambiemos, Romina Buzzini, recordó al ex presidente Raúl Alfonsín, a 92 años de su nacimiento, día en que se conmemora además el Día del Militante Radical. La referente rememoró una célebre frase de Alfonsín que expresó en 1985 en su histórico discurso en Parque Norte: "El pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia y significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre". "Estas acertadas palabras representan la realidad que vive el radicalismo en la actualidad", enfatizó la titular del Comité Local. Asimismo, Buzzini aprovechó esta fecha tan especial para saludar a todos los afiliados radicales y en especial a aquellos que "llevan la militancia como una manera de plasmar nuestros ideales y que trabajamos permanentemente para que el partido se vea representado y no pierda su esencia e interés por la ciudad en particular". Además destacó que "personalmente en los más de 24 años de militancia que llevo en el partido, sin dudas me representó en todas sus instancias mas allá de las diferencias que hemos podido tener". Por último, la referente política convocó a los militantes y vecinos que se sumen a acompañar a la nueva comisión directiva que ganó las elecciones el año pasado para trabajar en beneficio de los campanenses representando las banderas de la Unión Cívica Radical".

Romina Buzzini saludó a los militantes radicales en su día.

#DiaDelMilitanteRadical #GraciasRaúl #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/ebZ0SfkCSZ — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 13 de marzo de 2019 #Hoy primera reunión de comisión de la @UCRCampana del 2019 en el #DiaDelMilitanteRadical #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/vh6ak86uyV — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 13 de marzo de 2019 Porque la militancia implica mística, pasión y principios los que levantamos en nuestras banderas, feliz día a todos los militantes!!! #DíaDelMilitanteRadical #GraciasRaúl #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/LXbkmBUhoh — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 12 de marzo de 2019

En el Día del Militante radical, Buzzini recordó al ex presidente Raúl Alfonsín

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: