La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 13 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. GENTE SUCIA "Montañas de basura en la orilla de Ruta 6 mano a Campana en el cruce de callejón Demarco", muestra Daniel. SE TAPÓ LA ZANJA Barrio Romano calle Entre Ríos intransitable, zanjas anegadas. Imposible circular", escribe Ismael. ETERNO PROBLEMA "Domingo 3 de enero salió una publicación por este medio y fue la última vez que arreglaron el camino San Sebastián. Estamos reclamando desde el año pasado el arreglo al Cemav y nota al intendente y no tenemos respuesta. Así está el camino y es el único camino para ingresar y salir de nuestras casas", muestra Marcelo. TRACCIÓN A SANGRE "Cada vez se los ve más seguido y en calles céntricas. Ahora Pueyrredón entre Mitre y 25 de Mayo", muestra Carlos. #QuejaVecinal dos luminarias que no funcionan en calle Gavazzi entre Moreno y Belgrano, sumado a los árboles frondosos hace que la calle oscura sea una boca de lobo. pic.twitter.com/5sgb8UPMz4 — Daniel Trila (@dantrila) 12 de marzo de 2019 #ComoRecibimos referido a Yrigoyen y Larrabure: "Yo sé q la gente es muy sucia, pero no sería bueno @SebaAbella @campanagov mandar alguien a limpiar el acceso de Axion por Larrabure? O poner cestos? Toda la mugre de los puestos de la mañana va al zanjón, y de ahí al río..." pic.twitter.com/l0eBlLWHrX — Daniel Trila (@dantrila) 12 de marzo de 2019 #Dato VIDEO [Hilo] Usurpación en el contenedor y armado de casilla precaria en los terrenos bajo la barranca del hospital San José. Móvil zona 3 de Comando y personal de Defensa Civil retiraron chapas y maderas. pic.twitter.com/xvPaFkxws6 — Daniel Trila (@dantrila) 11 de marzo de 2019

13 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: