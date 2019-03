La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Tormenta 9 - Energía del Miércoles 13/03/2019 -Trecena del Mono

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Tormenta, autogeneración, canalización y cambio de energías. Transición de desapego absoluto, transformación, impulso, intensidad. Kin 139 - Tormenta 9, guiada por el Águila. Ante último día del tubo vibracional del Tzolkin. Para flexibilizar, hay que cambiar, hay que transformar, hay que mover, la TORMENTA energía fuerte de transformación y movimiento nos ayuda a mover pensamientos viejos que nos IMPIDEN ver las cosas de otra manera, el águila la guía para que abra la mente y amplíe su mirada. Los día TORMENTA se sienten por su intensidad, imagínense hoy que además está vibrando más alto por estar en el tubo del centro del Tzolkin .FUERTE! Esta energía hoy nos hace vibrar enteros!! Cuerpo y mente! El VIENTO como energía oculta nos ayudará a poder bajar la nueva info de la mente al cuerpo, el viento comunica, incorporemos este aire de nueva comunicación a la gran transformación. Hoy sacudón energético. La tormenta nos transforma, queramos o no, no hay otra posibilidad, nos transforma los pensamientos, la mente. Evitemos explotar. Aprovechar esta energía para purificar, que la tormenta limpie nuestra mente, y nuestro día, que podamos pedir por las cosas que nos pertenecen en paz. Estar flexibles a lo distinto, a lo diferente no seamos el diluvio universal, y nos llevemos todo puesto, dosifiquemos esta energía tan potente, para bien nuestro y beneficio de nuestro entorno. Buen miércoles para todos! y recuerden que siempre después de la tormenta sale el sol y todo se ve con otro brillo, aprovechen el día!! Carpe Diem!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

