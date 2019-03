La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Enojado, el periodista Rubén Dusac le contestó a la concejal Cazenave







"Irrita que nos quiera decir qué debemos hacer los medios y qué debemos resaltar de las gestiones", expresó uno de los referentes del mundo radial campanense. El viernes la edil oficialista había llamado a los medios a reflexionar sobre "el foco" que se da a determinadas noticias. "Nada es personal, pero irrita que nos quiera decir qué es lo que debemos hacer los medios y qué debemos resaltar de las gestiones. Se equivoca concejal, al gobierno hay que reconocerle lo que hace bien, aunque es su obligación, pero también es nuestro deber criticar lo que está mal": así comenzó su respuesta a la concejal de Cambiemos Miriam Cazenave el periodista radial Rubén Dusac, quien realizó una réplica en su perfil personal de Facebook. El viernes, durante una conferencia de prensa convocada por su bloque, la edil le había solicitado a la prensa reflexionar sobre "el foco" que les da a ciertas coberturas, en referencia a la difusión que tuvo en los medios nacionales el discurso de Apertura de Sesiones del intendente Sebastián Abella. A Dusac parece no haberle caído bien las formulaciones de la concejal, publicadas ayer por este diario, y salió a responderle de manera pública. "Si hablamos de responsabilidades son ustedes los primeros que deben tenerla ya que cobran un suculento sueldo y muchos ni siquiera van al Concejo todos los días. ¿Eso es ser responsable? Por favor, concejal Cazenave: empiece por casa (Concejo) y después pongamos el foco donde corresponde; pero no porque usted lo diga, porque de ser así los concejales todos deberían hacer foco en lo que pide la gente y no hablo de cosas que no les corresponde al Legislativo sino lo básico para el vecino", continuó Dusac. "Estoy harto que los políticos quieran enseñarnos lo que debemos decir; hacer y/o interpretar. No son iluminados. Ah, sí son iluminados porque sus sueldos sextuplican el de un jubilado, triplican el de un maestro; y no pongo de ejemplo el de un trabajador municipal porque no quiero involucrar al gremio al que pertenezco. Por favor, en estos momentos difíciles no apague el fuego con nafta. Reconocer los errores habla de su ser como persona", añadió el periodista. Además de exigirle a Cazenave que no les marque la agenda a los medios, Dusac manifestó que si las sesiones comenzaron un mes antes de lo habitual -algo que había resaltado la edil- no fue porque en Campana "se iluminaron" sino por una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Al conductor de “La mañana de la simple" no le cayó bien el pedido de Cazenave al periodismo.

Nos enseña a ser periodistas... pic.twitter.com/ti3PGMVRzO — Ruben Dusac (@RubenDusac) 12 de marzo de 2019

