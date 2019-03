La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Casaretto aseguró que Colella le propinó agravios "machistas" en la última sesión







Fue la denuncia con la que la vicepresidenta del bloque de Cambiemos abrió una conferencia de prensa brindada la semana pasada. "Me dijo que ocupo la banca porque soy la mujer del intendente", aseguró la edil. La conferencia de prensa que el bloque de Cambiemos brindó la semana pasada fue abierta por una denuncia de su vicepresidenta, la concejal Marina Casaretto, quien acusó al también concejal Marco Colella de haberle dirigido "dichos bastantes machistas" durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. Casaretto manifestó que "en el marco de otra sesión completamente desigual" en la que el titular del HCD, Osvaldo Fraticelli, "volvió a negarle la palabra a un concejal del bloque oficialista, a no hacer respetar el reglamento y a no llamar al orden cuando la gente del público insultó al concejal Cazador", ella se sintió "agraviada en el plano personal con algunos dichos del concejal Colella, dichos bastante machistas por cierto, justo antes de haberse adherido al apoyo por el Día de la Mujer". La vicepresidenta del bloque oficialista, que encabezó la conferencia de prensa por la ausencia de Carlos Cazador, afirmó que Colella la "destrató". "Me dijo que ocupo ese lugar porque soy la mujer del intendente y la verdad me parece patético y triste un comentario de ese tipo hoy en día y en el recinto, donde soy su par, una concejal que tiene su lugar porque trabajó en una lista que ganó", expresó la edil. "Siempre está agraviándonos cuando hablamos, a mí y a la concejal Cazenave. Tiene un tema con las mujeres, me parece", sostuvo Casaretto. La referente de Cambiemos también se desligó del homenaje que Soledad Calle realizó en la sesión a las mujeres por su día. Dijo que a pesar de haber mantenido "un tono conciliador" terminó "haciendo una diferencia entre las mujeres peronistas y del PRO", situación que le pareció "ridícula" y con la que -aseguró- no se identifica.

La edil oficialista apuntó contra el referente de Red por Argentina.



