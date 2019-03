La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Breves: Noticias de Actualidad







JORGE MACRI El intendente de Vicente López, Jorge Macri, reasumió la presidencia del PRO en la provincia de Buenos Aires, se informó ayer. Macri reemplaza en el cargo a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que sostuvo, sobre la designación del jefe comunal: "Lo hizo durante muchos años y vuelve a hacerlo ahora, así que confío plenamente en la gestión que va a abordar". El intendente asumió la titularidad partidaria en el principal distrito del país en el marco de un nuevo Consejo Provincial del PRO de Buenos Aires, celebrado en la localidad de Olivos, en el partido de Vicente López. Macri, primo del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, asumió con su colega de Lanús, Néstor Grindetti, como vicepresidente del PRO bonaerense. EMPLEO Los empleadores argentinos no piensan contratar personal durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con una encuesta difundida ayer por la consultora Manpower. Se trata de la Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE) correspondiente al segundo trimestre de 2019, de la que participaron más de 800 empleadores. En esta oportunidad, la ENE se ubicó en el 0%: ese resultado representa una mejora de 4 puntos porcentuales con respecto a los valores del trimestre anterior, y un debilitamiento de 6% cuando se la compara con el mismo período del año pasado. La ENE es el resultado de la resta entre el porcentaje de empleadores que espera aumentar sus dotaciones y el porcentaje que espera una disminución durante el próximo trimestre. LAVAGNA El ex ministro de Economía Roberto Lavagna aseguró ayer que todavía "no está decidida" la presentación de su candidatura presidencial y, desde el punto de vista político, el presidente Mauricio Macri y la senadora Cristina Kirchner "son dos extremos". "No está decidida la presentación de candidaturas, las candidaturas deben venir al final, primero están las ideas. Estoy tratando de contribuir a que se entienda que la grieta no nos conduce a ningún lado", manifestó Lavagna. "Debemos ser capaces de construir un espacio amplio donde haya gente de todos los partidos políticos y una porción importante de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen", añadió. CAPACIDAD INSTALADA La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó al 56,2% en enero último, el nivel más bajo desde julio de 2002, según datos difundidos ayer por el INDEC. Los bloques sectoriales que mostraron menor uso de la capacidad instalada fueron la industria automotriz (15,7%) y textiles (31,4%). Por su parte, productos del tabaco (83,9%), refinación del petróleo (76,6%) e industrias metálicas básicas (71,7%), mostraron el mayor nivel de utilización. MELCONIAN El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian dudó que en el país exista "paciencia para aguantar la recuperación del peso", que se devaluó más de 300% en los últimos tres años, y aseguró que bajar la inflación no será "fácil". El economista explicó que el dólar "es una moneda que históricamente ha sido un resguardo de valor en la Argentina. Actúa como reserva de valor porque el argentino sabe que si se pone ahí está seguro, está totalmente instalado". "El país tiene una dificultad aceptada por el mundo, por eso tenemos que estudiar y tratar de entender por qué resulta cada vez más dificultoso hacer renacer al peso, con el modelo que fuere", añadió.

