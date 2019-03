La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Restaurante y parrilla "Antonio":

Vuelven los 4 fantásticos







Luego de una pausa estival, con reformas y nuevos platos, hoy a la noche reabre sus puertas el restaurante y parrilla "Antonio", de la familia Moyano. La tradicional esquina de San Martín y Sívori, que otrora fuera el almacén de Don Gabriel Cristóbal y su hija Nelly, en 2015 volvió a la vida de la mano de los Moyano, quienes capitalizaron en el nuevo emprendimiento la experiencia acumulada de 3 generaciones en gastronomía. Antonio (Moyano) Restaurante y Parrilla, fue un éxito ni bien abrió sus puertas. Y por esa misma razón es que se extrañó la pausa que tuvo lugar durante este verano. Se hicieron esperar, pero valió la pena: los Moyano no sólo volvieron a apostar en el restaurante y parrilla interviniendo el lugar para mejorar la circulación y la distribución de las mesas; además de ampliar la cocina, que ahora es a la vista y cuenta con dos nuevas armas culinarias: un horno a convección de última generación con 8 pisos, y otro a leña, particularmente pensado para la nueva carta. DELICATESEN La Auténtica Defensa tuvo la oportunidad de disfrutar de una degustación privada, previa a la reapertura que tendrá lugar hoy al mediodía. Así, por ejemplo, entre otras exquisiteces, probamos unas increíbles Costillitas de Cerdo con barbacoa cacera (fruto de 5 horas de cocción), o un Salmón a la crema de albahaca y pistacho, acompañado de échalotes al vino tinto con puré de calabaza y yema frita. Pero si con eso no alcanzara para sorprendernos; ahí estaban el Asado a la sal hecho en el nuevo horno a leña, o las Mollejas a la crema de ajo con sutiles toques de eneldo y cilantro… todo regado con vino de bodegas boutique seleccionado por la vinoteca La Barrica o la cerveza artesanal 7 Colores. Pasamos de probar los tentadores tragos largos de bienvenida, pero no faltará oportunidad. ¿Postres? Ya no había mucho lugar. Pero nos inclinamos por probar un increíble Volcán con Nutella y la Panna Cotta con frutos rojos, que hará sentir en casa a cualquier piamontés que se precie de tal. Los Moyano, arrancando por Antonio, el padre de Sergio, ya acumulan casi 4 décadas de gastronomía, la mayoría de ellas, se sabe, como expertos y exitosos parrilleros. Pero los chicos crecen. Así, tanto Lucas y Candela, siguieron los pasos de su padre al capacitarse en el Instituto Argentino de Gastronomía; con el plus de la pasantía de 6 meses que la menor del clan realizó en el exclusivo restaurante EME BÉ del chef Martín Berazategui, en San Sebastián, España. Ese valioso knock how, sumado al magistral toque de buen gusto y cálida ambientación aportado por Verónica, hacen de Antonio un hito gastronómico en nuestra ciudad que, claramente, todavía no encontró su techo, piensa en todos los paladares y trasciende largamente los límites la ciudad. Sobre Sívori, casi como un manifiesto de principios, en la pared puede leerse a modo de bienvenida: "Antonio nace en el seno de una familia con tres generaciones de amor por la gastronomía. No sabemos si es cocina gourmet, casera o tradicional. En todo caso, es el fondo de cocción de una rica historia y nos gusta compartirla con amigos. Es un placer recibirlos y esperamos que vuelvan. De todo corazón". Por si faltara agregar algo, Sergio nos mira a los ojos y nos dice: "No tenemos más que agradecimiento para con la comunidad de Campana, que siempre nos ha acompañado. Pero principalmente estamos agradecidos a Dios, quien permite que las cosas sucedan". Brindamos por eso.



El clan Moyano: Verónica, Lucas, Sergio y Candela. Los 4 fantásticos vuelven al ruedo. Sin olvidar la parrilla, apuestan también a un menú tradicional y gourmet.





Sobre Sívori, puede leerse el “Manifiesto Moyano" que da la bienvenida a los comensales.



Restaurante y parrilla "Antonio":

Vuelven los 4 fantásticos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: