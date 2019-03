La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Primera D:

Puerto Nuevo jugará el sábado en Rosario







Así lo confirmó ayer la AFA, que informó que Lucas Brumer será el árbitro. En tanto, Hugo Medina se alejó del cuerpo técnico. Luego de la derrota sufrida el domingo frente a Liniers, el plantel de Puerto Nuevo ya trabaja con vistas a su próximo compromiso, que será este sábado a las 16 horas como visitante frente a Argentino de Rosario, equipo que se mantuvo como escolta de Argentino de Merlo a pesar de tener fecha libre en la jornada anterior. El encuentro, correspondiente a la 22ª fecha, será arbitrado por Lucas Brumer, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será la primera vez en la actual temporada que este referee dirija al Auriazul, que viene de una polémica experiencia con Juan Pablo Battaglia en el duelo ante Liniers. Justamente, en ese partido, Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón vieron la tarjeta roja y no podrán jugar en Rosario, al igual que Kevin Redondo, que todavía debe una fecha de su expulsión ante Yupanqui. En cambio, quien sí estará en condiciones de retornar a la formación Portuaria es el mediocampista Nicolas Colombano, quien ya dejó atrás la lesión que todavía no le permitió jugar en lo que va de este año (se resintió de un desgarro sufrido en la pretemporada). SE FUE MEDINA Hugo Medina, quien venía trabajando junto a Carlos Pereyra al frente del cuerpo técnico de Puerto Nuevo, decidió finalmente alejarse de esta función por cuestiones laborales. "Galli" ya venía meditando esta posibilidad y, si los tiempos se lo permiten, seguirá colaborando con la institución, más cerca de la Comisión Directiva. Ahora, el cuerpo técnico de la Primera División del Auriazul seguirá encabezado por Carlos "Jetín" Pereyra, quien cuenta con Norberto Silvero como ayudante técnico y con Gastón DeArmas como preparador físico. PRIMERA D – FECHA 22 SÁBADO - 11:00 horas: Central Ballester vs Deportivo Paraguayo / Gonzalo Pereyra - 16:00 horas: Argentino (R) vs Puerto Nuevo / Lucas Brumer DOMINGO - 11:00 horas: Atlas vs Real Pilar / Edgardo Kopanchuk - 11:00 horas: Def. de Cambaceres vs Centro Español / Guido Mascheroni - 12:00 horas: Lugano vs Juventud Unida / Tomás Diulio LUNES - 16:00 horas: Yupanqui vs Claypole / Edgardo Zamora MARTES - 16:00 horas: Liniers vs Argentino de Merlo / Lucas Ozuna LIBRE: Muñiz EL AURIAZUL SUMA 12 EXPULSADOS EN LA TEMPORADA Las tarjetas rojas que vieron Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón esta 21ª fecha frente a Liniers llevaron a 12 la cantidad de expulsados de Puerto Nuevo en esta temporada. Sí: en 8 de los últimos 16 partidos que disputó el Portuario en el actual campeonato no pudo terminar con once jugadores. Y en tres de ellos sufrió expulsiones múltiples. El caso emblemático ocurrió en la fecha 6, como visitante frente a Liniers, cuando Kevin Redondo, Oscar Peñalba y Santiago Correa vieron la roja a manos de Catrian Peralta. Mientras que Redondo es el que más veces resultó expulsado, porque además vio la roja contra Claypole en la fecha y también contra Yupanqui en la 19ª. De hecho, actualmente se encuentra suspendido. Correa, en tanto, suma dos, porque también fue expulsado contra Defensores de Cambaceres en la 18ª. La lista de jugadores que vieron la roja en el Auriazul se completa con Lautaro Cuenos (en la 5ª fecha con Lugano), Gonzalo Leizza (en la 9ª con Argentino de Merlo), Eliseo Aguirre (en la 14ª versus Real Pilar) y Carlos Tapia (en la 19ª contra Yupanqui).





KEVIN REDONDO VIO TRES VECES LA ROJA EN EL ACTUAL TORNEO.



Primera D:

Puerto Nuevo jugará el sábado en Rosario

