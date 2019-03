La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Breves: Fútbol







GOLEÓ BOCA Por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, Boca Juniors venció 3-0 como local a Deportes Tolima de Colombia y de esa manera quedó como líder con 4 puntos. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Marco Pérez (en contra), Darío Benedetto y Mauro Zárate. Además, también ayer: Olimpia de Paraguay igualó 1-1 como local con Unión Concepción de Chile, mientras que Palmeiras derrotó 3-0 en Brasil a Melgar de Perú. En tanto, al cierre de esta edición jugaban: Sporting Cristal vs Godoy Cruz, Nacional de Uruguay (con el campanense Joaquín Arzura como titular) vs Atletico Mineiro de Brasil y Gremio de Porto Alegre vs Libertad de Paraguay (con Adrián Martínez como titular). SIGUE LA COPA En la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos, hoy se disputarán siete partidos de Copa Libertadores. En el primer turno, desde las 19.15 horas jugarán: San Lorenzo vs Junior de Barranquilla, Cerro Porteño de Paraguay vs Zamora de Venezuela y Cruzeiro de Brasil vs Deportivo Lara. En tanto, en el segundo turno, desde las 21.30 horas se enfrentarán: River Plate vs Palestino de Chile, Universidad Católica vs Rosario Central, Internacional de Brasil vs Alianza Lima de Perú y Flamengo de Brasil vs Liga de Quito. DEFENSA NO AFLOJA En el cierre de la 22ª fecha de la Superliga, Defensa y Justicia venció 3-2 a Banfield con un triplete de Nicolás Fernández (el tercero, a los 44 del ST) y de esa manera se estacionó a un solo punto de distancia del líder Racing Club cuando restan tres fechas para finalizar el campeonato y con el detalle de que en la última jornada, La Academia (52 puntos) recibirá al Halcón de Florencio Varela (51). El lunes por la noche, además, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield igualaron sin goles en La Paternal. Con este punto, el Fortín llegó a las 34 unidades y se ubicó en la 6ª posición. CHAMPIONS LEAGUE Con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, Juventus de Italia superó 3-0 como local a Atlético Madrid y así revirtió la derrota 2-0 sufrida en la ida como visitante para avanzar a los Cuartos de Final. A esa instancia también clasificó Manchester City, que con dos goles de Sergio Agüero aplastó 7-0 como local a Schalke 04. Hoy se definen otras dos series de Octavos de Final: Bayern Munich (0) vs Liverpool (0) y Barcelona (0) vs Lyon de Francia (0). Ambos partidos se jugarán desde las 17.00 (hora argentina).

