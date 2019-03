La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Automovilismo:

EL JOVEN NICOLÁS LACCETTE SIGUE EN ASCENSO: FUE SEGUNDO EN LA CLASE GTB.

El ganador de la Clase A fue Mariano Dainotta, mientras que el campanense Gastón Fernández quedó 13º con tres vueltas menos. Los Laccette fueron segundos en GTA y GTB. El pasado fin de semana, el TC Regional puso en marcha su temporada 2019 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con participación de representantes de nuestra ciudad y de Zárate. CLASE A En la Clase A ("los Chasis"), la famosa "Chupaleta" de la familia Tártara sigue siendo el auto a batir, ya que ahora en manos de Mariano Dainotta se quedó con la Serie Única y la Final. El podio en la Final lo completaron Juan Pierce y Facundo Romero, mientras que el campanense Gastón Fernández concluyó en la 13ª posición a tres vueltas del ganador. En la serie única, se impuso Mariano Dainotta, mientras que Pocho Cuidet y Juani Pierce fueron sus escoltas. Y en la final, en el arranque, Dainotta tomaba el liderazgo sobre Pierce, Cuidet, el debutante Fernando Romero, Martellini, Avalos, Carpinetti, Escudero (que largaba desde la última posición tras el cambio de impulsor), el campanense Fernández, Mazzitelli, Gugliermo y Maureguis. No conseguían largar Leiva ni Benítez. La competencia fue vibrante por los puestos de vanguardia, viajando en varios pasajes en un solo cuadro. En la zona de la viborita, Dainotta erraba un cambio y perdía la punta en manos de Cuidet y Pierce. A partir de ahí, el piloto de "La Chupaleta" recortaría diferencias para acercarse a los líderes. Detrás del líder Cuidet, los autos se encolumnaban de la siguiente manera: Pierce, Dainotta, Romero, Martellini, Avalos, Carpinetti, Escudero, Morales, Mazzitelli, Somoza, Fernández y Gugliermo. Pero Martellini, de gran actuación en su debut, hacía un trompo, producto de un rateo en el motor. Y sobre el final Dainotta conseguía pasar a Pierce, que se retrasaba por la rotura de una manguera de agua e iba sobre Cuidet, quien acusaba problemas de presión de aceite. Así, en una limpia maniobra, conseguía también superar a Cuidet en el retome para hacerse de la victoria. Las posiciones finales de esta primera carrera de la Clase A fueron: 1) Mariano Dainotta - 16:44.834; 2) Juan Pierce - 16:47.444; 3) Fernando Romero - 16:55.240; 4) Mauricio Ávalos - 16:55.281; 5) Rodrigo Escudero - 17:16.746; 6) Sebastián Gugliermo - 17:21.725; 7) Ulises Martellini - 17:25.026; 8) Sergio Morales - 17:30.726; 9) Marcos Carpinetti - 17:42.889; 10) Guillermo Leiva - 16:38.441 (-1); 11) Daniel Mazzitelli - 16:54.125 (-1); 12) Darío Maureguis - 17:03.663 (-1); 13) Gastón Fernández - 13:28.544 (-3). Sin tiempos quedaron Marcelo Cuidet y el zarateño Fernando Benítez. Mientras que Alberto Somoza fue descalificado. GTB En la Clase GTB, el joven piloto zarateño Nicolás Laccette, ganador del premio a piloto revelación 2018, busca seguir creciendo de la mano de su padre Darío y con el apoyo incondicional de Walter y de toda la familia. De hecho, en esta primera fecha en La Plata fue protagonista y obtuvo el segundo lugar en la final (por detrás del Dodge de Carlos González), un resultado que ya marca una tendencia para tener en cuenta de cara al futuro Las posiciones de la Final GTB fueron las siguientes: 1) Carlos González, 23:11.723; 2) Nicolás Lacette, 23:16.189; 3) Carlos Pérez, 23:16.697; 4) Facundo Antunez, 23:17.551; 5) Sebastián Filardo, 23:30.634; 6) Walter Tortosa, 23:50.643; 7) Fernando Mazzella, 23:54.906; 8) Emilio Gobetto, 24:13.637; 9) Ariel Méndez, 24:15.843; 10) Marcelo Barban, 24:26.257; 11) Pablo Romero, 24:31.780; 12) Silvio Costanzo, 24:56.668; 13) Fabián Pereyra, 25:10.357; 14) Mauricio Barone, 25:12.605; 15) Leonardo Arriola, 25:03.517 (-2); 16) Miguel Salas, 9:12.089 (-8); 17) Franco Natali, 7:38.713 (-11). Luego de varios trabajos en el Ford negro, que lleva el número 5 en sus laterales, Nicolás decía tras la carrera: "Llegamos motivados, con la premisa de seguir aprendiendo, de ir de menor a mayor, y buscando un lugar dentro de la categoría. Me pone muy feliz el galardón recibido y eso no hace más que aumentar mi compromiso con la divisional. La idea es ser competitivos y buscar nuestra primera victoria. Sé que es temprano, pero tenemos un excelente conjunto y ya estamos ahí. Sé que lo difícil es llegar, pero mantenerse es más complicado aún". Luego, el joven zarateño agregó: "El auto se llevó al taller de Pablo Viollaz, quien se sumó a la estructura como asesor en el chasis y se emprolijó toda la parte delantera. También se repasaron frenos y todo lo que es suspensiones y ya dio sus resultados. El motor, tal como el año pasado, es responsabilidad de Matías Guillén y nos da una confianza bárbara". Posteriormente, reflexionó sobre todo el fin de semana y también sobre el segundo puesto obtenido por su papá Darío en GTA: "No fue una carrera más, porque gracias a un gran esfuerzo hecho por Matías Guillén, por mi familia y por la categoría, mi papá volvió al TC Regional y ya demostró que no se olvidó de nada: metió un podio, pero pudo haberla ganado también. Sé que el esperó mucho tiempo por esto y sé cuánto lo disfruta", señaló. GTA En la Clase GTA, el triunfo se lo llevó Roque Caggiano tras superar al zarateño Darío Laccette, que en su regreso a la categoría después de 20 años había ganado la Serie Única y era líder en el comienzo de la Final. Las posiciones finales fueron: 1) Roque Caggiano; 2) Darío Laccette; 3) Julián Feijó; 4) Alejandro Gobetto; 5) Ronnie Caggiano; 6) Hernán Corradini; 7) Gustavo Gordillo; 8) Juan Carlos Roma; 9) Carlos Ferragut; 10) Diego Fioranelli.

