La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/mar/2019 Automovilismo:

Mientras se prepara para el Súper TC2000, Milla pisó fuerte en la Copa Rotax







Debutó en la categoría DD2 Senior bajo la estructura Rossikart y marcó la pole position, ganó las tres mangas y también la final. Además, confirmó que seguirá en el STC2000, aunque todavía no se hizo oficial su llegada a Renault. El campanense Matías Milla ya confirmó que seguirá en el Súper TC2000, aunque todavía no se hizo oficial su llegada al equipo Renault, vigente campeón de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional que, por el momento, solamente ratificó la continuidad de Facundo Ardusso y Leonel Pernía. Sin embargo, a pesar de los trascendidos que se conocieron en febrero, todavía hay tiempo para esa oficialización, dado que la temporada 2019 del STC2000 se pondrá en marcha el 7 de abril en Córdoba (será su sexta consecutiva). Mientras tanto, el piloto de nuestra ciudad avanza con su pretemporada y también comenzó con su participación en la Copa Rotax, despuntando una vez más su pasión por el karting. Y su arranque no pudo ser mejor: en su presentación en la categoría DD2 Senior, bajo la estructura del equipo RossiKart, dominó la primera fecha que se disputó en el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires al marcar la pole position, ganar las tres mangas y también la final, donde fue secundado por Dorian Mansilla y Nicolás Carbón. Así sumó 104 puntos en este inicio de campeonato. "Anduvimos muy bien, en una pista difícil, que consume mucho los neumáticos. Pero pudimos regularlos y llegamos muy bien a la final", explicó Milla tras la carrera, al tiempo que señaló que espera que no le coincidan las fechas para poder hacer toda la temporada: "Rotax es una categoría de nivel mundial, que siempre hace las cosas bien. Ojalá pueda hacer todo el campeonato". En ese sentido, la máxima aspiración del "Negro" es conseguir los cupos que se encuentran en juego para representar a la legión argentina en Rotax Trophy (Le Mans-Francia) y la Grand Finals (Sarno-Italia). Respecto a su elección de correr en la DD2 Senior, Milla ya había explicado con antelación esa decisión en el sitio oficial de la Copa Rotax: "Es un gran motor el que tiene el DD2 y eso es lo que más me atrae. Aunque me de la edad para correr en la categoría DD2 Master, quiero seguir corriendo con las jóvenes promesas para seguir midiendo la calidad de piloto que soy. Quiero seguir ganando en karting, me siento capaz de seguir haciéndolo". La próxima fecha de la Copa Rotax se desarrollará entre el sábado 30 y el domingo 31 de marzo en el Kartódromo de Ciudad Evita. Allí también se disputará la tercera fecha, el 5 de mayo, mientras que la cuarta cita será el 26 de mayo en el Kartódromo de Zárate.

ESTA TEMPORADA DE KARTING, MILLA LA HARÁ JUNTO AL EQUIPO ROSSIKART.



Automovilismo:

Mientras se prepara para el Súper TC2000, Milla pisó fuerte en la Copa Rotax

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: