Preocupación por la falta de maestros y profesores en varias Escuelas de Campana

La situación es notoria en el nivel primario, donde hasta hace pocas horas había 36 cargos sin cubrir en toda la ciudad. Los gremios aseguran que la situación se debe al cese de docentes sin título habilitante. "Si conocen personas con títulos de maestro, pueden mandarlos porque tenemos cargos sin cubrir". La frase fue escuchada hace unos días por padres de alumnos de nivel primario de una escuela céntrica. Como en un remate público, docentes ofrecían a viva voz algunas de las cientos de horas de clase vacantes en la ciudad generadas, denuncian los gremios, tras la abrupta decisión del Gobierno provincial de cesar a maestros y profesores que ejercían sin estar recibidos, una medida que -junto a los paros- ha complicado el normal arranque del ciclo lectivo. La falta de docentes asignados comenzó a darse a conocer a partir de la acefalía registrada en aulas de jardines, primarias y secundarias de Campana, con preceptores, secretarios o directores poniéndose al frente del dictado de clases. Pero en Primaria la carencia se siente más: en un establecimiento barrial, este medio supo que llegó a haber seis cursos sin maestros de grado. En tanto, entre los secundarios escasean profesores de inglés, de físico-química y literatura. El nivel inicial también tiene problemas para completar cursos, aunque a una escala menor. En diálogo con este medio, la inspectora jefa distrital, Silvia López, reconoció las "dificultades" existentes y aseguró que la Secretaría de Asuntos Docentes, responsable de la asignación de horas, las está solucionando "de a poco". La inspectora le quitó dramatismo a la situación: recordó que Campana "siempre tuvo dificultades para cubrir" los cargos disponibles. Y señaló que la escasez de postulantes se debe a la suma de jubilaciones, a la elección "de a qué escuelas ir y a cuáles no" que hace cada docente y a la toma de "acciones estatutarias que se deben cumplir", en particular el cese de docentes que no completaron su carrera. Pero los gremios apuntan que las vacantes se han multiplicado en este inicio de ciclo lectivo por el endurecimiento de estas acciones estatutarias, que ya no contemplan si el docente está bajo un régimen de cursada regular ni si tiene intenciones de recibirse. Desde Udocba Campana afirmaron a este medio que esa intransigencia es lo que ha dejado a cientos de alumnos campanenses sin maestros o profesores, y lo que ha motivado en paralelo la presentación de recursos administrativos para salvaguardar la fuente de trabajo de decenas de docentes. "(A esta situación se llega) porque es el segundo año consecutivo que aplican el cese de estudiantes para docente que aún no tienen el título habilitante", sostuvo Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana, este miércoles en contacto con LAD. El líder sindical confirmó que se trata de una "medida estatutaria", pero manifestó que hasta la administración de Cambiemos se "aplicaba de otra manera, no tan rigurosa, justamente para evitar estas cosas". A fines de 2017, cuando se advirtió a los docentes que se empezaría a cesar a los que carecieran de título, el Gobierno provincial habilitó un plan de adecuación: quienes pudieran completar determinada cantidad de materias a lo largo del siguiente año, podrían aspirar a seguir dando clases. No obstante, este ofrecimiento no se repitió en 2018, por lo que este arranque de cursadas encuentra fuera de condición a los docentes no recibidos junto a los que no pudieron cumplir con el plan de adecuación convenido. Espinosa coincidió con la necesidad de promover "un cambio de cultura" e incrementar la cantidad de docentes recibidos en las aulas, aunque cuestionó la dureza en la aplicación estatutaria y señaló que hay maestros "que por diversos motivos no pueden cursar de manera acelerada lo que les queda de la carrera", por lo que reclamó que se atienda caso por caso. Desde la Jefatura de Inspección Distrital no arriesgaron el número concreto de alumnos afectados por esta falta de docentes y confiaron que la situación se irá corrigiendo. En la Secretaría de Asuntos Docentes se hacen "Concursos de Antecedentes" (antes llamados Actos Públicos) de lunes a viernes. Los cargos de maestros de grado se ofrecen a las 7:30 y a las 12:30. La Auténtica Defensa consultó a diversos profesores con varios años de trayectoria en el sistema educativo de la ciudad, quienes reconocieron que las dificultades para completar cargos se han incrementado en los últimos años. Sin embargo, señalaron que Campana nunca fue una plaza fácil. "¿Sabés porque faltan docentes de inglés? Porque en Campana no hay institutos con título oficial, solo en Zárate", ilustró una docente retirada. Cuellos de botella similares aplicarían para aquellas "horas de difícil cobertura", como se denomina a las vacantes que ningún docente titular suele elegir y a las que, al menos hasta el año pasado, iban a parar los no recibidos, suplentes o provisionales. Los maestros de grado sí pueden formarse en la ciudad: la carrera es dictada por el Instituto 116 que funciona en la Escuela Normal. Pero varios eligen después cargos como preceptores, porque la carga de trabajo es menor y la paga, casi igual.

Desde la Jefatura Distrital Campana aseguraron que la situación se normaliza “de a poco".





El cronograma para la asignación de cargos seguido por la Secretaría de Asuntos Docentes.





Pedro Espinosa, de Udocba, reunido con dos docentes cesados, Adelantó la presentación de varios trámites administrativos.



