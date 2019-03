Empleados de SISEG reclamaron en el Parque Urbano

ABELLA INTERVINO Y LIBERÓ UNA SERIE DE PAGOS A LA EMPRESA Según información recabada por La Auténtica Defensa, pasado medidía, el Intendente mantuvo una reunión con funcionarios de primera línea de Tesorería y se liberaron una serie de pagos para cubrir una parte importante de la deuda Municipal con el contratista. Dichos pagos se harían efectivos a la brevedad y, con ellos, se descomprimiría el conflicto. Se trata de la empresa de seguridad privada contratada por el Municipio. La deuda acumulada sería de unos $6 millones. "No pasa por reclamarle a SISEG como nos manifiestan acá, si el cliente, que es el estado municipal de Campana, no paga. Esto es una cadena", señalo Noelia Pino. Ayer por la mañana la tranquilidad del Parque Urbano se vio interrumpida por el sonido –por momentos ensordecedor- de trabajadores de la empresa de seguridad privada SISEG quienes golpeaban con palos sobre los caños sin costura que hacen de parasol del nuevo edificio de la Biblioteca Municipal y asiento de las oficinas de la Secretaría de Economía y Hacienda, entre otras. La protesta se inició a media mañana, y reunió a unos 73 empleados que todavía no cobraron su salario de marzo, quienes dejaron de prestar sus servicios desde ayer. "La deuda que tiene la Municipalidad de $6 millones lo que hace que no tenga fondos el empleador para poder pagar sueldos a nosotros. A la fecha seguimos sin pagar los sueldos y prestando servicios hasta el día de ayer. Inclusive sin hacer abandono de servicios en el área de Salud, que es el área que está al día: el Hospital y los centros periféricos están cubiertos", señaló Noelia Pino, supervisora de SISEG. Según sus dichos, la deuda que arrastraría el Municipio con SISEG es de alrededor de un año, al tiempo que servicios como el de Costanera fue suspendido porque jamás se abonó. Otro tanto pasaría con el predio Los Lirios. "Es el predio de Siderca y también está sin cobrarse. Hace 9 meses que no se paga ese servicio y todo lo que es Descentralización no se paga", precisó Pino y agregó: "la empresa hace 6 meses que nos viene pagando los sueldos de su bolsillo, no porque la Municipalidad pague por el servicio que prestamos. Ahora, nuestro empleador, se encuentra en una problemática económica porque le adeudan $6 millones. No pasa por reclamarle a SISEG como nos manifiestan acá, si el cliente, que es el estado municipal de Campana, no paga. Esto es una cadena".

Para hacerse oir, los empleados de SISEG golpeaban los tubos sin costura del edificio de la Biblioteca Municipal y actual asiento de las oficinas de la Secretaria de Economía y Hacienda.

