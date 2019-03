Los interesados en cubrir los puestos para personal administrativo, responsable del departamento contable y de infraestructura, deberán enviar sus CV por mail. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se encuentra en búsqueda de personal para cubrir distintos puestos de trabajo. Según informaron, es deseable que los postulantes sean personas que viven en Campana o cerca (no excluyente), y que no tengan inconvenientes en trabajar cinco días por semana en Otamendi-Campana. Las búsquedas abiertas son: - Personal administrativo, Personal para Atención al visitante, Responsable del departamento de Uso Público (se busca Lic. en Turismo, Lic. Ambiental o similar). - Responsable del departamento contable (se busca Contador, Licenciado en Administración o Perito Mercantil o similar y probada experiencia en la temática). - Responsable del área de infraestructura o mantenimiento (se busca Arquitecto, Ingeniero o Maestro Mayor de Obras, o no profesional con experiencia comprobada de más de cuatro años). Para todas las posiciones se requiere que los postulantes sean monotributistas y que tengan disponibilidad para trabajar ocho horas días, cinco días a la semana. Los interesados deberán enviar su CV vía mail a pnciervodelospantanos@apn.gob.ar

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.



El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos inició distintas búsquedas laborales

