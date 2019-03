La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/mar/2019 Poesía Juvenil de la mano de Samanta Ozuna











Tiene 22 años y le falta solo una materia para terminar el profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente Nº116. "Estoy muy feliz, para mí es una alegría inmensa poder compartir con la gente lo que escribo. Mis poesías están compuestas de temas relativos al amor, los valores, la vida, los sueños y la esperanza", cuenta a La Auténtica Defensa. Al principio recuerda que le costaba expresar sus sentimientos, pero fue gracias a la atención de una profesora quien la impulsó a escribir, "me hizo conocer el amor por las palabras". "Sé que me espera un largo camino de aprendizaje por recorrer, pero la escritura es algo especial en mi vida, en mi mundo. A través de ella expreso lo que de otra manera no puedo, mis poesías están cargadas de sentimiento, y cuando lean al menos una de ellas verán que es cierto". Podes entrar al Facebook: Poesía y Vida donde se plasman sus trabajos. "Cruzando el umbral del miedo" Y ahí estaba yo,

con mis manos

apretadas contra el pecho,

agarrotando el miedo entre mis dedos…

viviendo el dolor en silencio. Y ahí estaba,

con los ojos apretados

temiendo ver el mundo,

volviéndome ciega por momentos.

Pero aprendí,

que no me servía acorralarme

con mis miedos,

que no me servía alimentarlos

porque los volvía inmensos Entonces…

Acá estoy,

con los ojos bien abiertos,

con una sonrisa en el rostro

y mis manos libres,

que ya no se atan al miedo,

y acá estoy,

más firme que nunca,

porque

si le temo a algo lo enfrento,

porque el miedo sólo va a volver

si yo lo dejo.

Porque ahora soy más fuerte,

libre, alegre,

y puedo lograr lo que deseo.

