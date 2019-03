Este domingo a las 19 se presentará gratis el espectáculo humorístico de Sebastián Almada. Además, Ariel Casco -ex líder de Commanche- protagonizará un show musical. Se viene un nuevo encuentro del ciclo "Estrellas de verano en la Rocca", este domingo a partir de las 19, con entrada libre y gratuita. La Jefatura de Gabinete invita a los vecinos a disfrutar de una gran noche de humor y música en la intersección de avenida Rocca y Güemes. La propuesta contará con Sebastián Almada en "Desconcierto". El popular artista presenta un show lleno de humor donde la música es la gran protagonista. La música seguirá con la actuación en vivo de Ariel Casco. El ex líder de Commanche sumará a la noche un gran repertorio de canciones populares en el marco del evento que será conducido por Esteban "Bam Bam" Morais (el ex Gran Hermano). Se trata de una propuesta impulsada desde el Municipio para disfrutar al aire libre y en familia en la nueva y renovada avenida Rocca.





Se viene un nuevo encuentro de "Estrellas de verano en la Rocca"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: