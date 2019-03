Colella se defendió: "Casaretto, al igual que Cambiemos, le miente a los vecinos"

El edil de Red por Argentina aseguró que la concejal oficialista pretende "ocultar la realidad del debate", luego de haber sido acusado de propinar agravios "machistas" en la última sesión del HCD. Tras la conferencia de prensa brindada por el bloque Cambiemos donde se acusó al concejal del bloque Red por Argentina, Marco Colella, de haber tenido agravios "machistas" contra la concejal Marina Casaretto (Cambiemos), el edil afirmó que "Casaretto pretende con estas declaraciones ocultar la realidad del debate, no se puede tapar el sol con la mano y no se le puede ocultar la realidad de lo que sucede a los vecinos de Campana". "Sacan de contexto de manera premeditada un frase para mentirle a la gente", sostuvo Colella, y agregó: "Le pido disculpas a la concejal si se sintió atacada y reconozco que no fueron las mejores palabras el haber dicho ‘la mujer del señor Intendente’, tal como figura en la transcripción del Acta de Sesión y que se encuentra a disposición de todos los medios de comunicación y vecinos que quieran leerla". Siguiendo esta línea de argumentación, Colella manifestó que "en ningún momento" le manifestó a la edil que "ocupa su banca por ser la mujer del intendente". Reconoció, en cambio, que le expresó que "las actitudes que el intendente Sebastián Abella y ella tienen se asemejan mucho y hay una vinculación directa en lo personal". "Si a la concejal le preocupa las cuestiones de género, deberían mirar lo que sucede en el orden nacional o provincial, donde muere una mujer cada 26 horas. La provincia de Buenos Aires concentra el 63% de las víctimas de femicidios: en 2018 se registraron 102 casos y, además, durante ese período se iniciaron más de 116 mil causas por violencia de género. O, leído de otra manera, hubo 320 denuncias por día en el territorio bonaerense y una muerte cada tres días y medio", precisó Colella. El edil sostuvo así que "a Cambiemos le preocupa la cuestión de género solamente cuando las mujeres que conforman el bloque se sientes agraviadas o atacadas, pero nada dijeron cuando el compañero de vida de la concejal Casaretto vetó parcialmente un proyecto sobre noviazgos violentos en octubre del año 2016, el cual había sido presentado por el concejal Mariano Ranieri y que proponía un programa de prevención y atención a víctimas". "En Campana existen mujeres marginadas, excluidas, vecinas que no reciben respuesta de parte de los organismos del Estado municipal cuando se acercan a raíz de alguna problemática. La violencia institucional que se ejerce hacia las vecinas es lo que realmente debería preocuparnos y ocuparnos a todos los que hoy estamos ocupando algún cargo, pero principalmente a Cambiemos que son quienes hoy tienen las herramientas del Estado", concluyó Colella.

