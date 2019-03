La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/mar/2019 Primera B Nacional:

La fecha 19 se cerró con el empate entre Sarmiento (J) e Independiente Rivadavia. Y con todos los resultados puestos, el Violeta sabe ahora que, en el peor de los casos, caerá hasta el 7º lugar. Y que en el mejor de los casos quedará con una diferencia de tres puntos sobre el 9º. Sobre el final del martes se cerró la 19ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional y, de esa manera, no sólo quedó confirmado que, tras quedar libre en la 20ª jornada, Villa Dálmine seguirá en zona de clasificación al Reducido sino que además terminará, en el peor de los casos, en el 7º puesto. Actualmente, el Violeta está 4º con 30 puntos, mientras que el 9º puesto lo comparten Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero con 26 unidades. Así, ninguno de estos equipos podrá superarlo tras la próxima fecha. Y dado que Brown de Adrogué (5º con 29) e Independiente Rivadavia de Mendoza (7º con 28) juegan entre sí, solo uno de ellos podría pasarlo en la tabla (y en caso que empaten, no lo hará ninguno de los dos). En cuanto al terreno de las especulaciones, el mejor escenario que le podría dejar la 20ª fecha al equipo de nuestra ciudad es contar con tres unidades de ventaja respecto al conjunto que quede en la novena posición tras esta jornada que comenzará mañana viernes con un duelo clave en esta pelea por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División: Gimnasia de Mendoza vs Agropecuario de Carlos Casares. La programación continuará el sábado, con un único encuentro: Platense vs Arsenal. Así, el domingo habrá nueve partidos: Nueva Chicago vs Chacarita, Los Andes vs Santamarina (T), Olimpo (BB) vs Temperley, Guillermo Brown (PM) vs Mitre (SdE), Ferro Carril Oeste vs Deportivo Morón, Brown (A) vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Defensores de Belgrano, Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia (J) y Atlético Rafaela vs Instituto. En tanto, la 20ª fecha se cerrará el lunes con Sarmiento (J) vs Quilmes. Luego de esta jornada, Villa Dálmine retomará el campeonato en la 21ª, cuando enfrente como visitante a Agropecuario de Carlos Casares. Posteriormente, en la 22ª recibirá a Arsenal de Sarandí; en la 23ª visitará a Defensores de Belgrano; en la 24ª será local ante Gimnasia de Jujuy; y en la 25ª cerrará el campeonato jugando en Tandil frente a Santamarina. FECHA 19 La fecha 19 se cerró con el empate 0-0 entre Independiente Rivadavia y Sarmiento, por lo que los tres líderes del campeonato igualaron en esta jornada, dado que, anteriormente, Nueva Chicago terminó 1-1 en su visita a Mitre (SdE), mientras que Arsenal empató sin goles con Almagro. Esto permitió que Villa Dálmine (4º) le descuente dos puntos a cada uno de estos equipos, aunque se encuentra a un margen considerable de la cima: ocho puntos lo separan de Sarmiento. Los resultados de la 19ª fecha fueron: Deportivo Morón 0-1 Brown (A); Villa Dálmine 2-0 Gimnasia (M); Temperley 0-0 Guillermo Brown (PM); Defensores de Belgrano 2-0 Central Córdoba (SdE); Chacarita 0-1 Ferro Carril Oeste; Instituto 4-0 Olimpo (BB); Mitre (SdE) 1-1 Nueva Chicago; Arsenal 0-0 Almagro; Gimnasia (J) 1-1 Los Andes; Santamarina 1-0 Atlético Rafaela; Agropecuario 2-0 Platense; Independiente Rivadavia 0-0 Sarmiento (J). Libre: Quilmes.



