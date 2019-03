La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/mar/2019 Automovilismo:

El Gemma Rally Team sigue sumando compromiso y desarrollo en la R3







La familia Emma de nuestra ciudad se prepara para el inicio del Rally Mar y Sierra. "Desde el año pasado estamos trabajando con José Luis Giacomini, con quien estructuramos un equipo muy bueno", contó Gabriel. La clase R3 ha mostrado un gran crecimiento en cantidad de autos para comenzar la temporada del Rally Mar y Sierra en Ranchos. Y entre los impulsores de esta clase en Argentina están los hermanos Emma de nuestra ciudad, quienes fueron los que llegaron con los primeros autos de estas características junto a Gustavo Castañon. Y tras mucho trabajo en el desarrollo, hoy lograron una clase competitiva Gabriel Emma volverá a la categoría, también lo harán Gustavo y Gerardo, sus hermanos, con un equipo reforzado en esta temporada, incluyendo a Franco, Julián y Victoria, la generación más joven de la familia que representa a Campana. -Gabriel, ¿cómo se trabajó pensando en este arranque? -Desde el año pasado estamos trabajando con José Luis Giacomini, con quien estructuramos un equipo muy bueno, teniendo de motorista a Pratto y a Guillermo Lombera en la parte electrónica. La idea es trabajar en el desarrollo de todos los autos del equipo dentro de una misma estructura. -¿A qué altura de los trabajos están para llegar a esta primera carrera del año? -Tenemos mucho para trabajar desde que empezamos a desarrollar estos autos. Hemos avanzado muchísimo y todavía queda por trabajar. Son autos que tienen mucha potencia, patinan mucho y es difícil encontrar la manera de transferir la potencia al piso. -¿Y qué dejó el año pasado como experiencia? -El año pasado nos enfocamos en el motor y la electrónica, veníamos de romper muchos motores y la temporada pasada pudimos solucionar ese problema. La durabilidad de los motores cambió mucho. Otro tema en el que nos enfocamos durante 2018 fue la suspensión, porque los Mini Cooper tenían una suspensión delantera algo débil, se rompía mucho y se la cambiamos, con resultados también muy positivos. También hubo tareas enfocadas en los neumáticos, de lo que también obtuvimos muy buenos resultados. -¿Por qué el cambio de categoría, que sorprendió cuando lo dieron a conocer? -No te olvides que ya corrimos en el Rally Mar y Sierra y después decidimos trasladarnos al Rally Federal pensando que se podía incrementar más aun el parque, pero lamentablemente eso no ocurrió y en verdad termino siendo una clase para nosotros. Es decir: con mis hermanos decidíamos el tema del campeonato y no resultaba demasiado atractivo. Eso fue determinante -Lástima porque ya no serán locales -Bueno, ése era un motivo que en principio nos hizo venir a correr a esta categoría del Federal. Correr en tu ciudad, con los tuyos, es como distinto, pero los muchachos no nos acompañaron cuando propusimos correr, así que no se pudo resolver de otra manera -En una nota con tu hija Victoria hablamos de su arranque en Campana y contaba lo interesante que le resultó. -Para mí también fue muy especial, porque en este presente en el rally, mi hija Victoria está haciendo sus primeras experiencias sobre un auto de esta rama del automovilismo deportivo y este año se incorporará al Mar y Sierras con un Ford Fiesta Kinetic, en la clase N2. Victoria aprendió a manejar de muy chica y desde el primer momento le gustó mucho. Cuando cumplió los 17 años, un día me propuso que quería probar sobre un auto de rally, así que empezamos a trabajar en eso. Primero enseñándole con el auto de calle algunas cosas y luego, viendo que tenía condiciones y aprendía muy rápido, comenzamos a construir un auto para que pueda empezar. Uno le va transmitiendo sus vivencias y tratamos de que vayan aprendiendo de a poco. -¿Y cómo vivís esto de saber que está corriendo en el mismo momento que lo hacés vos? -Creo que te adaptas a que esto es así, lógicamente que uno permanentemente desea saber cómo viene, aunque le tengo mucha confianza porque la veo segura y además tiene claro que tenés que estar atento toda la carrera sin dejar nada librado al azar -¿Y cómo se arranca la temporada desde lo económico? Porque no está fácil para nadie. -Creemos que vamos a sumar unos diez autos en Ranchos. Hemos mantenido reuniones y charlas telefónicas desde los últimos meses del año pasado y muchos se han comprometido en el crecimiento de la R3 y ya lo están demostrando. Evaluamos varias posibilidades y decidimos ir al Mar y Sierras, no por nada en especial o porque no nos sintiéramos cómodos en otros campeonatos, sino porque se decidió por mayoría. Hay autos nuevos, otros en construcción y pilotos provenientes de otras clases que se están sumando, por lo que esperamos un muy buen comienzo. Para la primera fecha serán cuatro los autos representantes del GEMMA Rally Team en Ranchos. Tres lo harán en la R3: Gustavo, con Víctor Amaranto de navegante, sobre un VW Bora; Gerardo con Alejandro Ferraro, y Gabriel con Julián, ambos binomios sobre Mini Cooper. Mientras que Victoria y Franco estarán siendo parte de la N2. Sin dudas, una familia que vive de manera muy unida el rally y sigue sumando generaciones a la actividad, además de compromiso y mucho trabajo en el crecimiento de su equipo y la clase R3.

