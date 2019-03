Enfermedades renales en niños y adultos: importancia de la detección temprana

En el Día Mundial del Riñón se buscar concientizar sobre las enfermedades renales que pueden padecerla personas de todas las edades. Conocé cuáles son las causas y cómo detectarlas. Como iniciativa de la International Society of Nephrology (ISN) y la International Federation of Kidney Foundation (IFKF), este 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. El objetivo, como cada año, es transmitir a la población la importancia y el impacto de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la salud. Este año el lema del Día Mundial de Riñón es "Salud renal para todos y en todas partes" y se propone concientizar sobre la creciente y alta carga de la enfermedad en todo el mundo y la necesidad de brindar estrategias para su prevención y tratamiento. Según la Campaña Global World Kidney Day, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es el "mal funcionamiento de los riñones por varios meses o años, lo padecen 1 de cada 10 personas en el mundo y no presenta síntomas". Es importante comprender que los niños también pueden presentar enfermedades renales, muchas de las cuales pueden ser evitables. En Argentina hay 348 pacientes pediátricos en diálisis (188 en hemodiálisis y 163 en diálisis peritoneal), de los cuales 125 pacientes son menores de 10 años. Además, hay 115 pacientes inscriptos en lista de espera para recibir un trasplante renal, de los cuales el 31% también son menores de 10 años. La Dra. Andrea Exeni, Jefa del Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Universitario Austral, explicó que "por eso es relevante comprender que la enfermedad renal se presenta a temprana edad. La mira está puesta en contribuir a la concientización de la población respecto a la salud renal en niños y estimular la donación de órganos". Prevención y detección El Dr. Guillermo Fragale, Jefe de Nefrología y Trasplante Renal Adultos del Hospital Universitario Austral, agregó que "existen diferentes causas de enfermedad renal, las más frecuentes son la hipertensión arterial y diabetes. Además, como la ERC generalmente no da síntomas hasta etapas avanzadas, es importante su identificación precoz: un simple análisis de sangre y orina es suficiente para detectar algún signo de enfermedad renal". La primera causa de trasplante renal en edad pediátrica en Argentina son las enfermedades de la vía urinaria, muchas de las cuales pueden ser detectadas a través de la ecografía prenatal o el estudio adecuado de los pacientes con infecciones urinarias. "De hecho, las consultas más frecuentes se relacionan con infecciones urinarias o malformaciones de la vía urinaria que son evaluadas en conjunto con el servicio de Urología infantil. También consultan pacientes que orinan con sangre, o con enfermedades como el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y el Síndrome Nefrótico. El SUH es la segunda causa de trasplante renal, dado que es una enfermedad endémica en nuestro país transmitida por alimentos contaminados", agregó la Dra. Exeni. Al ser una enfermedad que también ocurre en los niños, la Dra. Exeni detalló que se deben seguir hábitos saludables. "Tomar agua, desarrollar una conducta miccional adecuada, realizar controles de tensión arterial y la consulta pronta cuando hay alteraciones en la ecografía prenatal o antecedentes familiares relevantes de enfermedades renales, son fundamentales a la hora de prevenir estas enfermedades", aseguró la especialista. Grupos de riesgo "Uno de los factores más importantes es identificar precozmente la enfermedad renal en los grupos de riesgo. Es decir, en las personas mayores de 50 años, en aquellas que tienen obesidad o son fumadoras, en las que tienen hipertensión arterial o diabetes, y en los individuos con enfermedad renal o historia familiar de enfermedad renal", enumeró el Dr. Fragale.



Enfermedades renales en niños y adultos: importancia de la detección temprana

