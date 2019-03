La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/mar/2019 Villarreal: "Nos ha sobrepasado la realidad"







El Secretario General de la UOCRA Campana aseguró que el sector vive un "momento muy tenso, con muchos compañeros expulsados de su lugar de trabajo". Y deslizó que en el segundo semestre la situación podría ser "desesperante" dada la finalización de diferentes tramos de la obra de ampliación de Axion. En ese marco pidió "decisión política" para reactivar la TMB II y generar puestos de trabajo. Luego de encabezar ayer una reunión de delegados, el Secretario General de la Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Oscar Villarreal, no sólo alertó del "momento muy tenso y preocupante" que vive el sector, sino que además dejó entrever que la cantidad de puestos de trabajo que van cayendo en la obra de ampliación de la empresa Axion podría derivar en una situación "desesperante". "Nos han sobrepasado la realidad, con muchos trabajadores expulsados de su lugar de trabajo", expresó Villarreal. "Pedimos que alguien tome conciencia de la cantidad de trabajadores desocupados que hay", agregó en la conferencia de prensa que brindó en la sede sindical ubicada frente a la estación de trenes. El gremialista viene marcando en los últimos años la "difícil" situación del sector, aunque, tal como lo hizo ayer, siempre marcó también que la obra de ampliación en Axion ha significado "una contención importante" para los trabajadores campanenses, "aunque nunca llegó a ser lo que se había anunciado en su momento". Sin embargo, en esta oportunidad advirtió que, al avanzar hasta casi su finalización diferentes tramos de la obra, desde noviembre a marzo han perdido su trabajo "alrededor de 350 compañeros", informando que empresas contratistas como Caputo, Chicago y Masa ya no están más. Además reveló que dada la planificación de dicha obra de ampliación se estaría dando de baja a "350 o 400 compañeros más" en este primer semestre de 2019, lo que derivaría en una situación "muy desesperante" para el sector de la construcción en el segundo semestre. En ese sentido, Villarreal no responsabilizó a Axion, porque aseguró entender el avance lógico de la obra, pero sí lamentó no tener noticias "de ninguna obra que nos haga ilusionar" en referencia a proyectos de magnitud en nuestra ciudad. Por eso pidió la reactivación de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II. "No es un capricho nuestro, sino una obra que fue adjudicada en agosto de 2015", señaló. El Secretario General de la UOCRA Campana recordó las gestiones que se hicieron para avanzar en el inicio de dicha obra y también las promesas incumplidas. Y le apuntó a Cambiemos: "Creemos (que su arranque) es una decisión política. Lo único que falta es decisión política". Y sin mencionarlo, también dejó una crítica para el Intendente Sebastián Abella: "Es muy lindo que el vecino tenga su calle asfaltada o que le mejoren la entrada al barrio, pero si no le damos trabajo para que tenga dignidad y un plato de comida en la mesa no sirve de mucho". Finalmente, Villarreal detalló acciones institucionales que encararán en un futuro inmediato y adelantó que, de a acuerdo a las respuestas que obtengan, analizarán si desde el gremio concretarán movilizaciones o manifestaciones públicas. "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance", aseguró, al tiempo que afirmó que sería "un retroceso al pasado tener que organizarse para llevarle un plato de comida al compañero desocupado".

DESDE LA UOCRA MARCARON QUE DE NOVIEMBRE A LA ACTUALIDAD SE PERDIERON 350 PUESTOS DE TRABAJO EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE AXION. Y QUE PODRÍAN CAER OTROS 350 EN LOS PRÓXIMOS MESES. RECLAMAN CONTROLES EN OBRAS PARTICULARES Villarreal señaló que el gremio observó "trabajadores al límite" y se quejó porque la autoridad laboral es "lenta" para las inspecciones. La UOCRA Campana manifestó ayer su preocupación por la situación de los trabajadores de la construcción en diferentes obras particulares de la ciudad y apuntó especialmente a "inversores" que "están violando los derechos de los trabajadores" por no ofrecerles condiciones básicas de seguridad ni cumplir con ellos "en blanco" en la totalidad de su tarea. "Hemos visto trabajadores al límite", explicó Villarreal, quien de esa manera se refirió a tareas realizadas en altura "sin cabo de seguridad, arnés y baranda". "No queremos culpar a los trabajadores, porque sabemos de sus urgencias y que ello, en ocasiones, los vuelve cómplices, pero no queremos en Campana otra desgracia como la que ya tuvimos en el pasado", agregó el Secretario General de la UOCRA. En ese sentido le apuntó a "la autoridad laboral" (por la Delegación del Ministerio de Trabajo), donde han denunciado estas situaciones, aunque sin la respuesta esperada: "Es lenta en las inspecciones", lamentó Villarreal, quien tiempo atrás cuestionó la falta de solución a los problemas administrativos que se generaron en la Delegación Campana tras la escandalosa detención de Julio César Amoroso (ex titular del organismo) y un Inspector de Seguridad e Higiene, acusados ambos de extorsión y cobro de coimas. Actualmente, según trascendió, la Delegación Campana de Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires está funcionando con un "coordinador zonal", que sería el mismo de Zárate, mientas que el tema de reconocimientos médicos fue derivado a Vicente López.

