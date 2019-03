La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/mar/2019 Avanza la asignación de docentes, pero todavía hay escuelas con chicos sin clases







La Auténtica Defensa estuvo ayer en un Concurso de Antecedentes, donde maestras de grado y profesores buscaban quedarse con alguna de las horas vacantes en diversos establecimientos de la ciudad. Padres de alumnos de la Escuela Nº13 reclamaron la asignación de maestros: allí todavía hay 4 cursos sin clases. En el mediodía de ayer, sobre el filo del último llamado del día a concurso de cargos docentes todavía vacantes en las escuelas de la ciudad, decenas de maestros de grado y profesores aguardaban expectantes en la puerta de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD). Sabían que, de aplicar a un cargo, tendrían incluso que salir corriendo hacia la escuela designada para tomar posesión del curso. Pero de a poco, la mayoría se fue yendo con resignación. Y es que, pese al progreso en la asignación de docentes, todavía quedan cargos que nadie quiere o están en condiciones de tomar y, por lo tanto, chicos que no han empezado las clases en lo que va del año. El escenario empeora en aquellas escuelas donde hay varios salones sin maestros, como en la Primaria Nº13 del barrio Héroes de Malvinas o en la Nº10 de La Josefa. Ayer de hecho, padres de chicos que concurren al establecimiento de calle Vigalondo fueron a reclamar a la SAD por la selección de docentes. "Mi hija está en 6º año, el último, y es el primero que nos encuentra con este problema. Aparentemente, las docentes están postuladas, pero vinimos a la Secretaría a ver por qué no empiezan. Hoy no están teniendo clases, no hay maestras ni tampoco quién los cuide", manifestó Andrea Gamboa, una de las madres en busca de respuestas. Los gremios docentes locales vienen denunciando la aplicación indiscriminada de una clausula estatutaria que cesa a los maestros y profesores que venían ejerciendo sin estar recibidos. Esto, aseguran, atenta contra la posibilidad de cubrir todos los cargos vacantes en la ciudad. En tanto, desde la Jefatura de Inspección Distrital afirman que la falta de docentes en determinados cursos se debe también a jubilaciones y preferencias a la hora de elegir los destinos de trabajo. Este jueves, en contacto con La Auténtica Defensa, la secretaria de Asuntos Docentes de Campana, Sara Leiva, afirmó que la situación no difiere mucho de lo acontecido en inicio de ciclos lectivos anteriores y señaló la conveniencia de disminuir el número de docentes no recibidos para garantizar equidad de oportunidades con aquellos que sí tienen títulos y, a la vez, la calidad de enseñanza en las aulas. Sostuvo además que la dificultad en la asignación de cargos para determinados establecimientos se debe también a que los docentes se anotan tarde en los listados o todavía no obtuvieron certificado de alumnos regulares, requisito para figurar como suplentes o provisionales. Ayer en las afueras de la SAD, mientras aguardaban por el concurso de horas de su especialidad, docentes aseveraban que el cese por la falta de título es injusto, se quejaban por la falta de planes de adecuación -sí los hubo el año pasado- y aseveraron que en otros distritos la restrictiva medida estatutaria no había desembocado en ceses masivos.

Padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº13 reclamaron ayer por maestras para sus hijos.



Decenas de docentes aguardaban ayer al mediodía poder ser asignados a uno de los cargos vacantes en Campana.





Desde la Secretaría de Asuntos Docentes aseguraron que la situación no difiere de años anteriores. Los maestros y los gremios discrepan.



