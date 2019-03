Ocurrió en la avenida 6 de Julio a la altura de la calle Saavedra. Tres ambulancias del SAME debieron ser desplegadas. En avenida 6 de Julio a la altura de su intersección con calle Saavedra, dos motos colisionaron, dejando como saldo tres jóvenes heridos. El hecho se registró ayer en horas de la tarde. Fueron necesarias tres ambulancias con personal médico del SAME para trasladar a los heridos. Uno de ellos con heridas de mayor consideración que los otros dos, fue trasladado primero a bordo de la unidad Nº3 del SAME. Según trascendió, el accidente se desencadenó cuando ambos rodados –que viajaban en la misma dirección – se rozaron. A raíz de eso, los motociclistas perdieron el control de sus vehículos. Los heridos fueron identificados como Elías Charrúa, Matías Manrique y Lázaro González, todos mayores de edad. Del operativo de emergencia también participó un móvil de patrullaje de la Policía Bonaerense.

El accidente involucró a tres jóvenes y requirió el despliegue de igual número de ambulancias.





Las motos viajaban en la misma dirección: se habrían rozado.

#Dato choque de dos motos en Av. 6 de Julio y Saavedra frente la Estación de Servicio. Ambas circulaban a sentido al puente y se rozaron perdiendo el control. Resultaron heridos tres jóvenes, el más grave fue trasladado primero por la ambulancia del SAME N°3 y luego los otros pic.twitter.com/338rDiZltp — Daniel Trila (@dantrila) 14 de marzo de 2019

Dos motos chocan y tres jóvenes resultan heridos

