Ocurrió en la intersección de las avenidas Varela y Ameghino. Junto a una acompañante, fue derivada al Hospital. Un choque se registró este jueves en la intersección de las avenidas Varela y Ameghino, dejando como resultado a dos mujeres heridas, una de ellas embarazada. El hecho sucedió en horas de la tarde, cuando una Volkswagen Suran y una moto de 110 centímetros cúbicos de cilindrada chocaron mientras la primera cruzaba por Varela y la segunda por Ameghino. Personal médico del SAME trasladó a las dos mujeres que se desplazaban en la moto al Hospital Municipal San José. Dos ambulancias fueron requeridas. Del operativo de emergencia también fue parte el móvil de zona 5 del Comando Patrulla.

Personal médico del SAME traslado a las heridas al nosocomio local.





Una de las mujeres que viajaba a bordo de la moto estaba embarazada. #Dato Choque en Av. Varela y Ameghino a las 12hs. Una moto 110 choca de atrás a una Suran. Dos mujeres, una de ellas de 19 años , embarazada, fueron trasladadas al hospital por las ambulancias N° 1 y N° 3 de SAME , móvil 5 de Comando Patrulla pic.twitter.com/F8VCaxxXKN — Daniel Trila (@dantrila) 14 de marzo de 2019

Embarazada herida tras chocar en moto

