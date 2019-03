A bombero de Maschwitz se le incendia el auto y lo ayudan colegas de Campana

Ocurrió a la altura del kilómetro 64 de Panamericana. "Cuando llegue al cuartel me van a cargar", dijo el dueño del vehículo. "Cuando llegue al cuartel me van a cargar" es la frase que soltó un bombero de Ingeniero Maschwitz tras haber sufrido el incendio del vehículo en el que viajaba cuando pasaba por nuestra ciudad. El siniestro se registró en la tarde de este jueves a la altura del kilómetro 64 de Panamericana, sentido a Capital Federal. El bombero, llamado Eduardo, luchó con el matafuego a bordo del auto para intentar controlar las llamas. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron superados. Colegas suyos del cuartel Campana se apersonaron en el móvil 36 para ayudarlo a extinguir el incendio. Por fortuna no hubo que lamentar heridos. El equipo de GNC en el interior del Ford Fiesta Max no se vio afectado. También participaron del operativo de emergencia personal de Autopistas del Sol.

No se registraron heridos pese a la voracidad de las llamas.

#Dato incendio de vehículo en #Panamericana km 64 mano a Capital el Ford Fiesta Max con equipo GNC se incendió completo pese al esfuerzo del propietario de apagarlo con extintor. Se hizo presente el móvil 36 de Bomberos Voluntarios de #Campana. Comando zona 9 Ausol . pic.twitter.com/DpHt5QCrl4 — Daniel Trila (@dantrila) 14 de marzo de 2019

