El secretario general de la UOCRA local, Oscar Villarreal, señaló que el gremio observó "trabajadores al límite" y se quejó porque la autoridad laboral es "lenta" para las inspecciones. La UOCRA Campana manifestó ayer su preocupación por la situación de los trabajadores de la construcción en diferentes obras particulares de la ciudad y apuntó especialmente a "inversores" que "están violando los derechos de los trabajadores" por no ofrecerles condiciones básicas de seguridad ni cumplir con ellos "en blanco" en la totalidad de su tarea. "Hemos visto trabajadores al límite", explicó Villarreal, quien de esa manera se refirió a tareas realizadas en altura "sin cabo de seguridad, arnés y baranda". "No queremos culpar a los trabajadores, porque sabemos de sus urgencias y que ello, en ocasiones, los vuelve cómplices, pero no queremos en Campana otra desgracia como la que ya tuvimos en el pasado", agregó el Secretario General de la UOCRA. En ese sentido le apuntó a "la autoridad laboral" (por la Delegación del Ministerio de Trabajo), donde han denunciado estas situaciones, aunque sin la respuesta esperada: "Es lenta en las inspecciones", lamentó Villarreal, quien tiempo atrás cuestionó la falta de solución a los problemas administrativos que se generaron en la Delegación Campana tras la escandalosa detención de Julio César Amoroso (ex titular del organismo) y un Inspector de Seguridad e Higiene, acusados ambos de extorsión y cobro de coimas. Actualmente, según trascendió, la Delegación Campana de Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires está funcionando con un "coordinador zonal", que sería el mismo de Zárate, mientas que el tema de reconocimientos médicos fue derivado a Vicente López.



Reclaman controles en obras particulares

