La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/mar/2019 Cuando no consigo más caminar

Por Claudio Valerio







"Si usted tiene problemas existentes hace mucho, y no puede caminar, trate de arrodillarse". Las luchas de la vida sacan nuestro ánimo, minan nuestras fuerzas, matan nuestras esperanzas, nos hacen pensar que todo está terminado. Pensamos que no vale la pena seguir adelante, porque no tenemos disposición para dar un paso más. Cuando esto sucede, lo mejor es arrodillarse, es decir, entregar todo en las manos de Dios y pedirle a Él que luche nuestra lucha y garantice nuestra victoria... Sólo Él puede. ¿Qué piensa usted? Claudio Valerio © Valerius // valerius@fibertel.com.ar

Cuando no consigo más caminar

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: