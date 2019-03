La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/mar/2019 Inician grupo de apoyo para pacientes oncológicos







Lo organiza "Pañuelos Solidarios" a partir de este sábado 16. La finalidad del grupo, entre otras, es aprender a verbalizar y pedir ayuda. "Cuando se nos diagnostica sentimos la tristeza, la desesperación nos invade. Nadie está preparado para enfrentarse a un diagnóstico de tal naturaleza", señala Marcela Coyanis. Este sábado 16 a las 9:30 en Avda. Varela 426 tendrá lugar la primera reunión del Grupo de Apoyo para pacientes oncológicos y familiares mayores de 18 años que organiza la asociación "Pañuelos Solidarios" en Campana y tiene a Marcela Coyanis como facilitadora. "Es gratuito y abierto a todos los credos, sin excepción. Hablamos de hombres y mujeres (adultos, mayores de 18 años) con diagnóstico de cáncer. Pero también podrán asistir familiares que consideren que necesitan del apoyo que puede brindarle un grupo, ya que con frecuencia no saben cómo ayudar o acompañar eficazmente a sus seres queridos o comprender y aceptar su enfermedad mediante un abordaje integral", señaló Coyanis. El grupo surge a partir de las inquietudes y necesidades manifestadas por los propios pacientes ya contactadas por "Pañuelos Solidarios" en los talleres de colocación de pañuelos y maquillaje, sobre tener un lugar de encuentro de pares y apoyo para transitar por esta enfermedad. En principio está pensado que se realicen dos encuentros mensuales, los 2dos. y 4tos. sábados de cada mes. Creadora de "Pañuelos Solidarios", Marcela Coyanis es Asistente primaria en Psicooncología y Coordinadora de Grupos en la ciudad de Buenos Aires donde ya se encuentran funcionando con la misma finalidad. "Si bien muchas personas reciben apoyo de familiares y amigos, la razón más importante por la que se unen a un grupo de apoyo es para encontrarse con otras personas con experiencias similares", apunta y aclara que "ningún grupo de apoyo sustituye a la psicoterapia individual, que "cáncer no es sinónimo de muerte" y que la prevención constituye un papel fundamental para un diagnóstico precoz". En ese sentido, sobre la finalidad de las reuniones, señala: "Se trata de aprender a verbalizar y pedir ayuda. Aprender más sobre la enfermedad, a partir de la experiencia personal y fortalecer la capacidad para resolver problemas. Mantener o incrementar los sentimientos de autoestima que permiten tener más control sobre la propia vida. Favorecer el desarrollo de actitudes nuevas y más positivas. Dar y recibir apoyo mutuo. Contar con un espacio de franqueza y confidencialidad, en donde uno puede expresarse con libertad absoluta sin ser juzgado ni criticado. Encontrar esperanza al ver que otros han podido con la difícil tarea de salir adelante. Reforzar el valor y el apoyo moral. Ayudarle a sobrellevar los posibles efectos secundarios del tratamiento mejorando así su la calidad de vida y su bienestar, lo cual repercute en una mejor adhesión al tratamiento. Salir del aislamiento. Sentirse aceptado y comprendido. Mejorar el estrés. Afrontar la angustia, la ansiedad y el miedo. Redefinir sus prioridades en la vida. Poder decir no cuando es necesario. Vivir intensamente el presente y promover conductas de vida sana, entre otros beneficios". "Cuando se nos diagnostica sentimos la tristeza, la desesperación nos invade. Nadie está preparado para enfrentarse a un diagnóstico de tal naturaleza. La mayoría de las personas afrontan su enfermedad con mucho sufrimiento y a veces con falta de apoyo familiar. No es fácil encontrar el camino solo, se necesita del apoyo de otras personas para salir adelante. En el momento en que encontramos a pares en nuestra misma situación, el "problema" ya no es tan grave y el camino es más llevadero", concluye.

“No es fácil encontrar el camino solo, se necesita del apoyo de otras personas para salir adelante", señala Marcela Coyanis, Asistente primaria en Psicooncología.



