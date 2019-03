Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 15/mar/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 15/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Breves: Noticias de Actualidad







LA INFLACIÓN NO CEDE La inflación de febrero pasado ascendió al 3,8% y acumuló así un alza del 51,3% en los últimos 12 meses, reportó ayer el INDEC. En el primer bimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el organismo estatal experimentó una suba del 6,8%. La variación del 3,8 por ciento de febrero pasado se ubicó en línea con las estimaciones de consultoras privadas. El dato reportado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró una aceleración del aumento del costo de vida en el segundo mes de 2019, dado que en enero pasado el IPC había experimentado un alza del 2,9%. En febrero pasado, las mayores subas se registraron en los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 6,4%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 5,7%; y Restaurantes y hoteles, 3,6%. CRISTINA KIRCHNER A CUBA La senadora Cristina Kirchner emprendió ayer de madrugada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un viaje hacia Cuba, donde permanecerá una semana junto a su hija Florencia quien padece problemas de salud. Cerca de las 5:00 de este jueves la ex presidente abordó el vuelo CM 364 de la empresa Copa hacia Panamá donde deberá combinar con otro vuelo que la traslade hacia La Habana. Aunque no pesa sobre la legisladora una prohibición para salir del país, debido a los procesos judiciales que la involucran la legisladora informó previamente al juez federal Claudio Bonadio acerca de la realización del viaje y los motivos del mismo. SAN LUIS SUBE SUELDOS El Gobierno de San Luis dispuso un aumento salarial del 40% para todos los empleados públicos de esa provincia, que se abonará en cuatro cuotas a lo largo del año e incluye una "cláusula gatillo" si la inflación anual supera ese porcentaje. La primera cuota se abonará con los haberes de este mes, la segunda en julio, la tercera en octubre y la última en diciembre, anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá. "Esto supone un esfuerzo enorme de parte de todo San Luis, pero toda la provincia nos acompaña. Es una enorme alegría saber que el bolsillo del puntano puede luchar contra esta crisis nacional de la mejor manera", resaltó el mandatario provincial. PIDEN APLAZAR EL BREXIT La Cámara de los Comunes (Parlamento) británica apoyó ayer, por 412 votos frente a 202, pedir a la Unión Europea (UE) que se retrase la fecha para la salida del Reino Unido del bloque (Brexit) -jada para el 29 de marzo-, hasta el 30 de junio próximo. Con el n de evitar una salida caótica de la UE, los diputados respaldaron una moción gubernamental para que el gobierno solicite una prórroga del plazo de negociación hasta el 30 de junio si el Parlamento aprueba un pacto de Brexit antes del 20 de marzo -víspera del Consejo Europeo-, y más larga si no hay acuerdo.

