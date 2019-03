Es lo que Hay sigue con su andar arrollador: le ganó 17-0 a De Taquito y se mantiene con puntaje ideal. Plan B también goleó y es escolta junto a Real Bañil. El pasado sábado, en el complejo "La Barranca" de nuestra ciudad, se disputó la séptima fecha del Torneo "Pink" de Fútbol 5 Femenino, el cual tiene como líder a Es lo que Hay, que ha ganado los cinco encuentros que disputó hasta el momento (la fecha 6, suspendida por lluvias, se reprogramará más adelante). En esta oportunidad, Es lo que Hay no tuvo piedad con De Taquito, al que goleó 17-0 con goles de Marcela Sánchez (9), Romina Vincent (5), Guadalupe Calello, Daiana Gaggiotti y Maira Medina. Con este resultado, el líder de la competencia llegó a los 15 puntos y a los 64 tantos a favor, contra apenas 3 en contra. Con 12 puntos, como escoltas, aparecen Plan B y Real Bañil, equipos que ya quedaron libres también. Por esta séptima fecha, Plan B superó 16-1 a Las Ronaldas con goles de Carolina Galeano (5), Rocío Palau (5), Lucía Benevento (4) y Melanie Correa (2), mientras que Aracelí Banchero anotó para Las Ronaldas. Por su parte, Real Bañil también logró su cuarta victoria al superar 2-1 a El Rejunte con goles Ana Laura Tur y Sofía Chesini. En tanto, para El Rejunte marcó Eliana Cepernic. Y en el partido que completó la fecha, Hierros Campana volvió al triunfo tras vencer 6-1 a Las Chimuelas con goles de Adriana Preiser (3), Gimena Sauro (2) y Yésica Supa. Mientras que Telma Peral anotó para las perdedoras. Con estos resultados, las posiciones del Torneo Pink se encuentran de la siguiente manera: 1) Es lo que Hay, 15 puntos; 2) Real Bañil y Plan B, 12 puntos; 4) Las Ronaldas y De Taquito, 9 puntos; 6) Las Chimuelas e Hierros Campanas, 6 puntos; 8) El Rejunte y Las Panteras, 1 punto. Mientras que las máximos goleadoras del certamen son: 1) Carolina Galeano (Plan B), 23 goles; 2) Marcela Sánchez (Es lo que Hay), 17 goles; 3) Rocío Palau (Plan B), 16 goles; 4) Romina Vincent (Es lo que Hay), 12 goles; 5) Adriana Preiser (Hierros Campana), 10 goles. La octava fecha se disputará este sábado 16 de marzo con la siguiente programación: Las Panteras vs Es lo que Hay (16.30), Real Bañil vs Plan B (17.30), Las Chimuelas vs De Taquito (18.30) y El Rejunte vs Hierros Campana (19.30). Después de esta jornada quedarán dos fechas más por jugar (la novena y la sexta) y entonces se definirán los cuatro equipos que jugarán por la Copa de Oro y los que afrontarán la Copa de Plata.



PLAN B GOLEÓ 16-1 A LAS RONALDAS Y ES UNO DE LOS ESCOLTAS.



Fútbol 5 Femenino:

Se disputó la 7ª fecha del Torneo Pink

