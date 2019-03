SERGIO KARNINCIC Y SU NUEVO LIBRO. LA OBRA ES PRODUCTO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE COMENZÓ EN 2011.

Se trata de la nueva obra de Sergio Karnincic, quien repasa "130 años de fútbol campanense, desde 1888 hasta 2018". El evento será a partir de las 19 horas en el Club Ciudad de Campana. "Es una obra histórica, específicamente de fútbol, pero como obra histórica creo que también hace al acervo cultural de la ciudad", explica el autor. "Debo ser uno de los pocos locos a los que se les ocurre avanzar con un emprendimiento de este tipo en este tiempo en que la situación está tan difícil", se ríe Sergio Karnincic sobre el final de la charla, luego de explicar que la iniciativa es "toda a pulmón" y tras manifestar su agradecimiento total para Fabiana y su familia. "Me bancaron y me bancan en todas mis locuras", asegura el autor de "Entreverados con los grandes", la obra que repasa "130 años de fútbol campanense, desde 1888 hasta 2018". Periodista, historiador y profesor de Educación Física, Karnincic ya tiene entre sus manos su tercer libro después de publicar "Viejos son los trapos" y "Violeta el Corazón". Y lo presentará formalmente mañana sábado en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana a partir de las 19 horas, acompañado de invitados especiales y una exposición de imágenes históricas del fútbol campanense, cuyo punto de partida, según la investigación del autor, es el partido que en 1888 disputaron en nuestra ciudad los trabajadores del ferrocarril agrupados en Rosario y Buenos Railways Athletic Club contra Ferrocarril Sud. El libro está dividido en tres partes: "Los orígenes", que comienzan con un prólogo escrito por el Lic. Oscar Trujillo para darle contexto a esos años en que comenzó a rodar la pelota en nuestra ciudad; "Los protagonistas", una etapa en la que Karnincic, a través de jugadores nacidos o radicados en Campana o surgidos de equipos de la ciudad que llegaron al fútbol grande del país, va repasando los años siguientes a los orígenes; y "Anécdotas", un espacio dedicado a historias particulares o llamativas de esos protagonistas que le dan color a sus vidas y carreras. -¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Cuál fue el puntapié inicial? -Sabía muy poco de los orígenes del fútbol en Campana hasta que empecé a estudiar periodismo en River allá por 2010. En la materia "Fútbol" fuimos conociendo cómo empezó el fútbol en Argentina y ahí me picó el bicho cuando supe de Reformer, el equipo de los ingleses de los frigoríficos. De chico yo jugué muchas veces en la denominada "cancha de Reformer", pero nunca me pregunté por qué se llamaba así. Y cuando lo relacioné con este equipo que llegó a jugar en la división mayor del fútbol argentino en aquellos primeros años del Siglo XX, empecé a investigar más. Eso fue lo que me impulsó y, a medida que me iba internando cada vez más en los inicios del fútbol campanense, me interesaba saber más, y más. Y descubrí jugadores que se habían iniciado en nuestra ciudad que fueron muy importantes en el fútbol argentino durante el amateurismo y el profesionalismo. -Rescatar aquellos años debe haber sido una tarea muy difícil. ¿Cómo fuiste obteniendo la información? -Lo más engorroso fue repasar los inicios del fútbol campanense. Empecé a ser habitué de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y allí pude encontrar muchísimo acerca de Reformer y después del equipo de los ferroviarios de Campana, del Rosario y Buenos Aires Railways Athletic Club. Y también de los jugadores del amateurismo. Obviamente, dada la antigüedad de todo esto fue imposible poder encontrar testimonios orales directos. Pero me encanta la investigación, así que fui feliz encontrando y leyendo diarios y libros antiguos, de la misma manera que disfruté cada charla con la gente que tenía recuerdos o información de todo esto. -¿Es cierto que la tarea de investigación te llevó hasta el cementerio? -Sí, je… Estaba tratando de averiguar la fecha de fallecimiento de José Manuel Bedia, que fue figura de Atlanta en la década de 1940 y murió muy joven, en el año 1959. Yo sabía el año, pero no la fecha exacta. Así que un sábado que salí a hacer los mandados me dí una vuelta por el cementerio y pregunté ahí. Y a partir del dato del año me pudieron prestar los libros y así encontré la fecha exacta. Y tras conocer el dato, pedí que me indicaran dónde se encontraban sus restos y me acerqué a llevarle una flor. -¿Cambió tu mirada respecto al fútbol campanense tras esta investigación? -Sí, cambió porque yo no conocía que el fútbol de Campana tenía tanta historia tan rica en cuanto a equipos y jugadores. Ni siquiera imaginé tanta antigüedad, porque 130 años no es poca cosa. -Todo empezó con los ingleses que llegaron a estas tierras. Como en Argentina, el fútbol comenzó con los ingleses. Pero en Campana, gracias a la iniciativa de Tristán González, a quien considero el padre del fútbol campanense, los criollos empezaron también a tener sus clubes y a hacer rodar la pelota de manera propia sin tener que pedirles migajas a los ingleses. Así empezaron a fundarse clubes y se creó la Liga Campanense en 1912, aunque su primer atisbo es de 1908. Esto la convierte en una de las más antiguas del país. El fútbol campanense tiene mucha riqueza y en las décadas de 1910 y 1920 se convirtió en un semillero para un montón de clubes de Buenos Aires, comenzando por Atlanta, que después derivó jugadores a San Lorenzo y Boca. -¿De las historias de los protagonistas, cuál te sorprendió más? Fueron varias, como la de José María Balvidares, un zaguero fuerte y con velocidad que se inició en el Independiente Athletic Club y después jugó en Atlético Palermo en Buenos Aires junto a Alfonso Lujambio. En 1929 pasó a River Plate y participó del primer superclásico de la era profesional, en 1931. Y en ese partido contra Boca Juniors pasaron varias cosas particulares. Ganaba River con gol de (Carlos) Peucelle y se dio un ataque de Boca encabezado por (Francisco) Varallo y nuestro Balvidares lo derribó dentro del área. El árbitro marcó penal, los jugadores de River protestaron y se calentó el ambiente. Luego, el arquero de River le ataja la ejecución a Varallo, pero el árbitro considera que se había adelantado y repite la ejecución, aunque Iribarren lo vuelve a atajar. Y en el rebote, finalmente Varallo convierte, pisando al arquero de River. A raíz de esto, Balvidares se le va al humo al árbitro con sus compañeros y hasta le da una patada de atrás. A raíz de este tumulto se suspende el partido y finalmente se le dieron los puntos a Boca. -Recuperaste también una linda historia de amistad entre dos jugadores que fueron compañeros en Campana y que luego pasaron a clubes diferentes de Buenos Aires. -Lisandro Santillán se había iniciado en Campana junto a Pedro Omar (quien luego pasó a San Lorenzo y llegó a jugar en la Selección Argentina) y siguió su carrera en All Boys. En 1925 le pegan una patada y le fracturan la pierna. En aquel tiempo, eso significaba prácticamente el final de la carrera de jugador. En ese año, Omar estaba en conflicto con San Lorenzo y un poco por eso y otro poco por la amistad que tenía con Santillán, dijo que iba a reemplazarlo en All Boys hasta que Santillán se recuperara de su lesión. Y fue así que Pedro Omar jugó todo el año 1925 en All Boys. -¿Alguna historia que te diera placer poder contar o la forma en que la recuperaste? -En la investigación encontré en una revista partidaria de San Lorenzo de la década de 1940 una nota a Alfonso Lujambio. En ella nombraba a sus hijos y resulta que mencionaba a Hilda, que por entonces tenía 2 años. Así que empecé a buscar su número de teléfono, hasta que lo encontré y la llamé. Me atendió ella directamente con ochenta y pico de años. Estaba chocha y me invitó a su casa, diciéndome que tenía fotos y recortes de diario para mostrarme. Así que la visité y me ofrecieron un montón de información con su marido, como la fecha de nacimiento de Alfonso, que es uruguayo y se vino para Campana muy joven. Si Dios quiere va a estar este sábado en la presentación, súper agradecida por la posibilidad de recordar a su padre. -¿Qué valor le das a la obra ya terminada? ¿A quiénes se las recomendarías? -Es una obra histórica, específicamente del fútbol, pero como obra histórica creo que también hace al acervo cultural de la ciudad. Así que creo que, desde ese lugar, tiene un valor importante, porque están retratados 130 años de historia del fútbol. Por supuesto que hay cosas que quedaron afuera, como un montón de clubes a los que no me refiero específicamente. Pero traté de ser abarcativo y profundo a la vez. Por eso la recomendaría a todos a quienes les gusta el fútbol y la historia del fútbol y, en especial, a los campanenses, porque también hace a la historia de la ciudad. Ahora, el libro es de la gente. Ojalá les guste, quieran tenerlo, leerlo y disfrutarlo.



