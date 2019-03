Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 15/mar/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 15/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA LIBERTADORES En el segundo turno de la noche del miércoles, River Plate igualó sin goles como local frente a Palestino de Chile, mientras que por el mismo Grupo A, Internacional de Brasil venció 2-0 a Alianza Lima de Perú. De esta manera, las posiciones de esta zona quedaron de la siguiente manera: 1) Internacional, 6 puntos; 2) River Plate, 2 puntos; 3) Alianza Lima y Palestino, 1 punto. Por su parte, Rosario Central perdió 2-1 como visitante frente a Universidad Católica de Chile en un cierre infartante (Vergara marcó el 1-1 para el Canalla a los 93, mientras que Aued estableció el 2-1 final a los 95). Con este resultado, el Grupo H tiene a Libertad de Paraguay (equipo del campanense Adrián Martínez) como único líder con 6 puntos; a Universidad Católica como escolta con 3; y Rosario Central y Gremio con tan solo un punto. Anoche, al cierre de esta edición, Huracán enfrentaba como visitante a Emelec de Ecuador con la posibilidad de quedar como líder del Grupo B en caso de ganar (anoche se suspendió Cruzeiro vs Deportivo Lara). SUPERLIGA: FECHA 23 Hoy se pondrá en marcha una nueva jornada de la Primera División del fútbol argentino con dos partidos: desde las 19.00 horas, Gimnasia recibirá en La Plata a Newells con la necesidad de sumar puntos para tomar aire en la tabla de los Promedios; mientras que desde las 21.10 jugarán Aldosivi y Colón en Mar del Plata. Mañana sábado jugará el líder Racing Club como local ante Belgrano de Córdoba (desde las 20.00), mientras que el escolta Defensa y Justicia visitará el domingo por la mañana a Patronato de Paraná (11.00). COPA ARGENTINA Por los 32vos de Final, Patronato de Paraná eliminó en los penales a Dock Sud y de esa manera se convirtió en el próximo rival de Independiente de Avellaneda en este certamen. Luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, el elenco entrerriano se impuso desde los 12 pasos por 2 a 1 en una definición en la que se fallaron siete penales. NACIONAL B A las 17.30 comenzará la 20ª fecha con el duelo que protagonizarán Gimnasia de Mendoza (11º con 26 puntos) y Agropecuario de Carlos Casares (6º con 29) en la provincia cuyana. Por su parte, Villa Dálmine (4º con 30) quedará libre este fin de semana. PRIMERA B METRO Ayer se completó la 28ª fecha de la divisional, que dejó lo siguientes resultados: J.J. Urquiza 1-0 Almirante Brown, Tristán Suárez 0-1 San Telmo, Acassuso 2-2 Flandria, Defensores Unidos 1-2 San Miguel, Talleres (RE) 2-0 All Boys, Colegiales 0-1 Sacachispas, Comunicaciones 1-3 Fénix, Deportivo Riestra 0-0 UAI Urquiza, Deportivo Español 0-1 Estudiantes y Atlanta 1-1 Barracas Central. Así, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Barracas Central, 65 puntos; 2) Estudiantes, 60 puntos; 3) Deportivo Riestra, 50 puntos; 4) Acassuso, 49 puntos; 5) Atlanta (-1), 45 puntos; 6) San Telmo, 40 puntos; 7) All Boys, 39 puntos; 8) Flandria, 37 puntos. Los cuatro primeros ascenderán directamente al Nacional B, mientras que los ubicados del 5º al 8º puesto jugarán un Reducido por un quinto boleto. PRIMERA C Hoy se pone en marcha el capítulo 28 con dos encuentros: San Martín (B) vs Luján y L.N. Alem vs Ituzaingó.



