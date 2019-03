Breves: Polideportivas

STC2000: PRUEBAS El Súper TC2000 comenzará este año una nueva etapa a partir de la utilización de los motores turbo Oreca. Y la categoría confirmó que el 20 de marzo, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba), cada equipo podrá presentar un auto para probar este nuevo impulsor y también los cambios aerodinámicos pautados para 2019. JUEGAN LOS JAGUARES Por la quinta fecha del Super Rugby 2019, los Jaguares enfrentarán hoy a Stormers de Sudáfrica en un partido que se jugará desde las 13.30 (hora argentina) en Ciudad del Cabo. Respecto al último encuentro frente a Lions, el head coach Gonzalo Quesada realizará nueve modificaciones y el XV titular será: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra, Matías Moroni, Bautista Delguy; y Joaquín Tuculet. Hasta el momento, la franquicia argentina suma dos victorias y dos derrotas en sus cuatro presentaciones en esta temporada. SURAMERICANOS DE PLAYA Ayer se iniciaron en Rosario los IV Juegos Suramericanos de Playa con tres disciplinas en el balneario La Florida, uno de los tres escenarios junto a la laguna natural El Saco y Puerto Roldán. Y Romina Biagioli aportó la primera presea dorada para Argentina en la primera competición que llegó a su fin: el triatlón. La actividad puso primera en los cuatro estadios montados en La Florida, donde se disputarán además el hándbol, fútbol, rugby, tenis de playa, remo, canotaje, stand up paddle, aguas abiertas, triatlón y skateboarding. El vóley fue la disciplina encargada de romper el hielo. El resto de los deportes se dividirá en El Saco, a pocos minutos de La Florida (competiciones de vela) y en Puerto Roldán (saltos, esquí náutico y wakeboard), a la vera de la autopista Rosario-Córdoba. INDIAN WELLS Ya sin argentinos en competencia (Diego Schwartzman y Guido Pella fueron eliminados en tercera ronda por el español Rafael Nadal y el estadounidense John Isner, respectivamente), el primer Masters 1000 del año continúa con la acción en el desierto californiano. Y tras la sorpresiva derrota de Novak Djokovic (cayó frente al alemán Philipp Kohlschreiber), los Cuartos de Final quedaron conformados de la siguiente manera: Gael Monfils vs Dominic Thiem, Milos Raonic vs Miomir Kecmanovic, Roger Federer vs Hubert Hurkacz y Rafael Nadal vs Karen Khachanov.

Breves: Polideportivas

