TODAS LAS SERIES SE DEFINEN MAÑANA En los primeros juegos de la series de Cuartos de Final, el denominador común fue la victoria de los locales. O sea: de los equipos que debieron sortear el repechaje para llegar a esta instancia. Esta situación se repitió anoche en una parte y se revirtió por completo en la otra. Es que volvieron a darse cuatro victorias locales, pero esta vez de los conjuntos que clasificaron directamente a Cuartos de Final. De esta forma, este sábado se disputarán los terceros y decisivos juegos de las cuatro series. Los resultados de anoche fueron: -Somisa de San Nicolás (1º) venció 78-64 a Sarmiento de Coronel Suárez (9º). -Independiente de Tandil (2º) superó 80-76 a Los Indios de Junín (7º). -Regatas de San Nicolás (4º) derrotó 62-53 a Atenas de La Plata (5º). Los ganadores de las cuatro series disputarán el Final Four que será organizado por el mejor de los equipos clasificados de acuerdo a la ubicación lograda en la fase regular. Ante un gran marco de público y dominando de principio a fin, el Tricolor superó 65-42 a Sportivo Pilar, niveló la serie de Cuartos de Final y esta noche se jugará el pase al Final Four del Provincial, nuevamente en Chiclana 209. Ciudad de Campana cumplió y se mantuvo con vida en el Torneo Provincial de Clubes. Anoche le ganó 65-42 como local a Sportivo Pilar y de esa manera niveló la serie que había iniciado con derrota en La Caldera para forzar el tercer y decisivo juego que se disputará esta noche desde las 21.30 en Chiclana 209. Así, el encuentro que se jugará hoy definirá a un clasificado al Final Four que dirimirá un ascenso al Torneo Federal. Y si el Tricolor festejó anoche fue porque cumplió en corregir muchos de los errores que había cometido el viernes anterior en Pilar. Fue más intenso en la primera línea defensiva, no concedió lanzamientos cómodos y tuvo a un Delgado brillante como muro defensivo bajo el aro propio. Así se las arregló para sobrellevar las pérdidas que cometió producto de la intensidad propia del encuentro y por la humedad que reinaba en el parquet y complicaba el manejo de la bola. Además, lo hizo siempre con la tranquilidad de estar al frente en el marcador después del gran arranque de Francisco Santini. Con esos argumentos y correcciones en la manera de atacar la defensa zonal 1-3-1 extendida que propuso por momentos la visita, los dirigidos por Sebastián Silva intentarán esta noche repetir el resultado para sellar el ansiado pasaje al Final Four. EL PARTIDO En una cancha muy difícil por la humedad y el calor, el Tricolor arrancó derecho desde los 6,75: un triple de Romani y dos de Santini (que también aportó un doble) le permitieron escaparse 11-2 y construir una diferencia que lograría sostener a lo largo de toda la primera mitad. Incluso, la aparición de sus internos (cuatro puntos de Delgado y dos de Runke) lo llevaron a establecer la máxima (17-6) en los primeros diez minutos. Por entonces, el elenco de Pilar ya veía cargarse de faltas a sus dos ala-pivot (Bertolotti y Laugas) y apostaba por una defensa 1-3-1 extendida en toda la cancha, con el objetivo de doblar permanente a Romani, conductor de CCC. En el otro costado, los dirigidos por Silva mejoraron mucho la defensa en el perímetro respecto al primer juego: no permitieron lanzamientos cómodos y obligaron a los externos visitantes a buscar penetraciones que Delgado defendió imponiendo su gran talla para tapar u obligar a corregir tiros (terminó con cinco "gorros" la primera mitad). El segundo período siguió por ese camino, con muchas imprecisiones hasta que una corrida de Gallardo, un doble posteado de Delgado, un libre de Gutiérrez y otro de Santini llevaron la máxima diferencia a 15 (27-12). Pero apareció Expósito (dos libres y un triple) y también una "bomba" de Ruiz para que la visita limara la brecha (28-20). De allí hasta el final de la primera parte, el juego fue muy desprolijo, con muchas faltas y hasta fallos desde la línea de libres. Sin embargo, cinco puntos de Santini en el cierre (tres libres y un doble) le permitieron a Ciudad irse al entretiempo con 12 de margen (34-22) En el arranque de la segunda mitad, Sportivo encontró lanzamientos triples cómodos y efectividad (uno de Bertolotti y dos de Hasenhauer) y logró volver a estacionarse a ocho de diferencia. En ese contexto apareció la mano de Runke para convertir "dos bombas" muy importantes. Luego se abrieron los espacios para el Tricolor y con campo abierto Romani y Gutiérrez llevaron la máxima a 16 (47-31). En el inicio de los últimos diez minutos, el CCC no le dio posibilidad de reacción al Rojo: anotó Delgado y después Santini convirtió doble y falta para comenzar a liquidar el juego. Así, en los minutos finales, tanto Silva como Asturiano rotaron sus plantillas hasta lo profundo de la banca, sabiendo que había llegado la hora de guardar sus mejores herramientas para el partido que esta noche definirá un clasificado al Final Four por el ascenso al Torneo Federal. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (65): Facundo Romani (6), Maximiliano Gutiérrez (10), Francisco Santini (18), Rubén Runke (8) y Martín Delgado (12) (FI) Juan Cruz Gallardo (4), Alejandro Irigoyen (2), Eliseo Iglesias (3), Alejo Fioretto (0), Agustín Hernández (0), Joaquín Aguilar (2) y Matías Pagura (0). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (42): Francisco Ruiz (5), Lautaro Expósito (8), Leandro Hasenhauer (12), Lucas Bertolotti (12) y Alejandro Mena (0) (FI) Agustín Laugas (0), Thomas Lynn (3), Juan Pablo Cáceres (2), Nicolás Oscariz (0), Guido Galvagno (0), Ezequiel Herrera (0) y Franco Lorge (0). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 21-12 / 13-10 (34-22) / 15-11 (49-35) / 16-7 (65-42). JUECES: Raúl Sánchez, Alexis Bisset y Maximiliano Cáceres. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

MAXIMILIANO GUTIÉRREZ FUE IMPORTANTE DEBAJO DEL ARO RIVAL CUANDO A CIUDAD DE CAMPANA SE LE ABRIERON LOS ESPACIOS.





EN CONDICIONES ADVERSAS POR LA HUMEDAD Y EL CALOR, EL JUEGO SE HIZO DESPROLIJO POR MOMENTOS.





FACUNDO ROMANI FUE PERMANENTEMENTE DOBLADO CUANDO SPORTIVO PILAR DEFENDIO EN ZONA 1-3-1 La figura fue Martín Delgado, porque aportó 12 y, sobre todo, por su enorme tarea defensiva, intimidando con su talla y poniendo al menos 6 tapones. Alejandro Mena lo sufrió (terminó sin puntos). pic.twitter.com/oYNFH1h6rs — Pablo Scoccia (@chuecosco) 16 de marzo de 2019 Ciudad jugó con el corazón para nivelar la serie y Diego Villar [??] supo captar el desahogo de jugadores y simpatizantes Tricolores. pic.twitter.com/tWaiTGmVO4 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 16 de marzo de 2019

Básquet:

Ciudad ganó y forzó el tercer juego

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: