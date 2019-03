La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Facundo Moyano: "Campana es un correlato de lo que pasa a nivel nacional"







El diputado nacional Facundo Moyano se expresó de ese modo después de entrevistarse con comerciantes de la CUCEI y recorrer una pyme metalúrgica local. Además, pidió trabajar por la "unidad" del peronismo. El legislador fue recibido por el concejal de Red por Argentina, Marco Colella. El diputado nacional Facundo Moyano recorrió este viernes la ciudad de la mano del concejal Marco Colella, señaló que los problemas de los campanenses son idénticos "a los de provincia y Nación" y bregó por la "unidad" del peronismo, aunque aclaró que él trabajará por la candidatura a presidente de Felipe Solá, el líder de Red por Argentina. Moyano se entrevistó con la comisión directiva de la CUCEI y visitó comercios del centro. También pasó por las instalaciones de una pyme metalúrgica ubicada en el barrio Villanueva. Y finalmente, mantuvo reuniones en el HCD con integrantes locales de Red por Argentina y también con referentes del bloque PJ-Unidad Ciudadana y el Movimiento Evita. "Es bueno que haya discusión dentro del peronismo, lo importante sería que esa discusión se sintetice en unidad con ejes claros y una propuesta superadora, que es lo que nos va a permitir ganarle a Cambiemos. Si vamos divididos muy difícil va a ser", aseguró el legislador nacional, en una conferencia de prensa brindada junto a Colella a los medios campanenses. Esos "ejes claros" para Moyano significan volver a gobernar en beneficio del comercio y la industria. "Como legislador nacional, mi compromiso es trabajar para la gente. Hay muchas reformas que dependen de consenso político y que son de fondo y estructurales. El principal problema de los comerciantes y las pymes es la caída del consumo y las cuestiones impositivas, que dependen de políticas macro", explicó. Y advirtió que "es difícil" que ese giro de rumbo "se pueda llevar adelante desde la mirada política de Cambiemos". "Creo que Cambiemos no tiene propuesta, por eso basan su política en la denuncia. Hoy estamos con un hecho institucional muy grave que es la posibilidad -que parece cada vez más cierta- del trabajo de funcionarios del Gobierno con servicios de inteligencia para realizar operaciones judiciales direccionadas a acorralar a la oposición. Pero creo que eso no tiene que tapar la verdadera discusión, por la necesidad que tienen los comerciantes y los que están sufriendo las medidas económicas de Cambiemos", expresó el joven diputado. En ese sentido, valoró la recorrida por Campana para poder charlar con "los vecinos que viven y sufren la realidad", ya que nuestra ciudad "no escapa a los problemas nacionales y provinciales". "El distrito parece ser un correlato de la situación nacional", afirmó. CON FELIPE El diputado nacional manifestó que todavía no es el momento de definir candidaturas, aunque indicó que junto al resto de Red por Argentina apoyará a Felipe Solá. "(La elección de los candidatos es una) situación se va a dar más cerca de las elecciones. Lo que puedo decir es que Felipe Solá es mi candidato a presidente. Vamos a trabajar para que se pueda dar. Después, si el acuerdo es que el candidato sea otro, veremos de qué manera nos posicionamos", expresó Moyano. Consultado sobre los lanzamientos de Massa y Scioli, dijo que "están en su derecho de hacerlo", pero pidió aguardar a ver con qué "herramientas" cuentan para volver viables sus candidaturas. "Más allá de las diferencias que podemos tener, en el plano nacional debemos dejarlas de lado para poder trabajar con ejes claros y tener una propuesta superadora a Cambiemos. Pero no solamente limitarnos a eso, sino también a superar lo que hubo antes", manifestó el diputado. NO SUBESTIMAR "Creo que el peor error que podemos cometer es subestimar la potencia política y electoral que tiene Cambiemos. Más allá del desastre económico en el que nos ha sumergido, todavía sigue teniendo un poder comunicacional importante", aseveró Moyano. De acuerdo al legislador, "hay mucha gente que, estando inclusive afectada por la situación económica, va a seguir apostando a Cambiemos por rechazo al kirchnerismo". "De la grieta se sirve Cambiemos. Y la campaña política judicial que lleva adelante tiene que ver con consolidarla", consideró el legislador, para quien el oficialismo "ha construido un relato que lleva a mucha gente a seguir apostando por él".

El diputado consideró que la reactivación del consumo y la reforma tributaria es lo que piden comercios y pymes.





Moyano se reunió con referentes de la CUCEI y comerciantes locales. Prometió legislar en su defensa.





La unidad del peronismo es lo único que vencerá a Cambiemos, aseveró Moyano. "FACUNDO ES UN REFERENTE IMPORTANTE EN ESTE CAMBIO QUE ESTÁ SURGIENDO EN LA POLÍTICA" Marco Colella resaltó la visita de Facundo Moyano, a quien destacó como una de las nuevas figuras de la política argentina. "Trabajar con Facundo y su equipo nos da la comodidad de sentirnos asesorados, acompañados en cada una de las acciones que llevamos adelante en nuestra ciudad; Facundo es un referente importante en este cambio que está surgiendo en la política", manifestó el concejal. Al igual que Moyano, el edil ponderó el camino hacia la unidad del peronismo. "Creo que hasta ahora veníamos hablando de unidad; creo que es importante demostrar que trabajamos la unidad, que estamos trabajando en conjunto con las distintas fuerzas opositoras dentro del peronismo, pero también abriendo el abanico e incluyendo a aquellos que están por afuera", afirmó Colella.

Junto a Colella, el diputado visitó una empresa metalúrgica ubicada en el barrio Villanueva

#AHORA Junto a @Facundo_Moyano charlando con representantes de la CUCEI sobre la situación comercial en Campana. #EsconTodos pic.twitter.com/ULDlRiQjUi — Marco Colella (@MarcoEColella) 15 de marzo de 2019 En el 2013 Miguel tenia 40 empleados en su Pyme Metalúrgica, en Marzo de 2019 solamente tiene 15 producto de la fuerte crisis del sector. @Facundo_Moyano @RedxArgentina pic.twitter.com/s5NrfQCMML — Marco Colella (@MarcoEColella) 15 de marzo de 2019

