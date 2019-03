DOS Y TRES FECHAS El Tribunal de Disciplina de AFA informó las suspensiones de los dos jugadores de Puerto Nuevo que fueron expulsados frente a Liniers: el arquero Rodrigo Ponce De León recibió dos fechas por "acción brusca", mientras que Ángel Ezequiel Ramón no podrá estar en los próximos tres partidos por "pisar adversario sin pelota", según el informe del árbitro Juan Pablo Battaglia. En tanto, esta tarde, el mediocampista Kevin Redondo purgará la última fecha de suspensión que recibió por su expulsión frente a Yupanqui.

El Auriazul enfrenta desde las 16 horas al Salaíto en busca de la recuperación después de la derrota sufrida ante Liniers. Por suspensiones, Ponce De León, Ramón y Redondo serán bajas esta tarde. Por la 22ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo (30 puntos) se medirá esta tarde como visitante frente a Argentino de Rosario (32) en un partido que se disputará desde las 16 horas con arbitraje de Lucas Brumer. En este encuentro, el Portuario buscará recuperarse de la derrota 2-0 sufrida el pasado domingo como local frente a Liniers. En ese compromiso, el arquero Rodrigo Ponce De León y el volante Ezequiel Ramón vieron la tarjeta roja y serán bajas hoy, al igual que Kevin Redondo, que todavía debe una fecha de su expulsión ante Yupanqui (ver aparte). En cambio, quien sí estará en condiciones de retornar a la formación Auriazul es el mediocampista Nicolas Colombano, quien ya dejó atrás la lesión que todavía no le permitió jugar en lo que va de este año (se resintió de un desgarro sufrido en la pretemporada). Con este panorama, el DT Carlos Pereyra dispondría los regresos a la titularidad de Leandro Bonet y Santiago Correa, mientras que Colombano podría ser una alternativa en el mediocampo. Así, la probable formación de Puerto Nuevo esta tarde sería con Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre o Nicolás Colombano; Enzo Moreno, Facundo Ferulano, Mauricio Ruiz y Nazareno Gómez. Argentino de Rosario, por su parte, se mantiene como único escolta de Argentino de Merlo (43 puntos) a pesar que tuvo fecha libre el pasado fin de semana. Y llegará a este compromiso con la confianza que le brindan sus antecedentes recientes en el José Martín Olaeta, donde acumula una racha invicta de siete partidos, con cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco presentaciones. El equipo de nuestra ciudad buscará ponerle fin a esa racha del Salaíto y sumar los tres puntos para superar a su rival en la tabla de posiciones y quedará momentáneamente como único escolta del líder Argentino de Merlo.



OSCAR PEÑALBA, UNO DE LOS PILARES DE PUERTO NUEVO EN EL MEDIOCAMPO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). PRIMERA D – FECHA 22 SÁBADO - 11:00 horas: Central Ballester vs Deportivo Paraguayo / Gonzalo Pereyra - 16:00 horas: Argentino (R) vs Puerto Nuevo / Lucas Brumer DOMINGO - 11:00 horas: Atlas vs Real Pilar / Edgardo Kopanchuk - 11:00 horas: Def. de Cambaceres vs Centro Español / Guido Mascheroni - 12:00 horas: Lugano vs Juventud Unida / Tomás Diulio LUNES - 16:00 horas: Yupanqui vs Claypole / Edgardo Zamora MARTES - 16:00 horas: Liniers vs Argentino de Merlo / Lucas Ozuna LIBRE: Muñiz EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 13: en 12 partidos se registraron 6 victorias para el cuadro Auriazul, 5 triunfos para el conjunto Salaíto y un empate. Puerto Nuevo marcó 18 goles, mientras que Argentino señaló 17. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 7 partidos, con 4 victorias Portuarias (8 goles), 2 triunfos rosarinos (5 goles) y una igualdad. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 5 veces, con 3 triunfos del equipo local (12 goles) y 2 para del cuadro campanense (10 goles) EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 15 de octubre, por la 7ª fecha, Argentino se impuso 1-0 en Campana con gol de Cristian Imaraz. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 11 de noviembre de 2017, por la 11ª fecha, Argentino de Rosario venció 3-0 a Puerto Nuevo con goles de Nazareno Bartomioli (2) y Alejandro Olocco. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo frente a Argentino, con dos derrotas y un empate. El último triunfo fue el 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha del campeonato 2016/17: fue por 1 a 0 en Campana, con gol de Juan Peloso. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VISITANTE DE 2015 El sábado 27 de junio, por la 15º fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo cortó una racha de ocho meses sin ganar como visitante al golear 7-0 al Salaíto en Rosario. La síntesis de dicho encuentro fue: ARGENTINO (0): Maximiliano Fontana; Julián Mariatti, Leonardo Morelli, Mauro Bearzotti, Walter Vergara; Julián Díaz, Manuel Fabrizio, Ezequiel Previtti; Facundo Reynoso; Kevin Domenech y Rodrigo Javier. DT: José Previtti. SUPLENTES: Gianfranco Perrone, Samuel Posadas, Mauricio Benavídez, Maximiliano Acuña, Walter Díaz, Matías Ramírez y Gustavo Sosa. PUERTO NUEVO (7): Luciano Berro; Tulio Barrios, Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Federico Matteri; Gustavo Roldán, Franco Colliard, Sebastián Ferrario, Ramiro Fernández; Maximiliano Orellana y Nicolás Parodi. DT: Mariano De Vincenzo. SUPLENTES: Nicolás Ronsoni, Sergio Robles, Franco Buscaglia, Matías Bustamante, Michel Bustamante, Esteban Soraide y Marcos Jendrulek. GOLES: PT 7m, 11m y 40m Nicolás Parodi (PN) y 44m Sebastián Ferrario -penal- (PN). ST 9m Franco Colliard (PN), 17m Maximiliano Orellana (PN) y 30m Ramiro Fernández (PN). CAMBIOS: ST Acuña x Vergara (A) y Jendrulek x Parodi (PN); 6m Benavídez x J. Díaz (A); 18m Posadas x Previtti (A); 21m Michel Bustamante x Ferrario (PN); 35m Soraide x Orellana (PN). AMONESTADOS: Reynoso y J. Díaz (A); Ferrario, Matteri y Buscaglia -estando en el banco- (PN). EXPULSADO: PT 43m Leonardo Morelli (A). CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Jorge Broggi.

