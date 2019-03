La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Amaya: "Que Villarreal le pida explicaciones a Calle y Romano por las fuentes de trabajo"







El concejal de Cambiemos Christian Amaya se expresó de ese modo, respondiendo a las "falsas acusaciones" del sindicalista y haciendo referencia a un proyecto que generará 6.000 puestos de empleo y la oposición no quiere aprobar. "Que Villarreal le pida explicaciones a los concejales Romano y Calle por las fuentes de trabajo", aseveró el edil de Cambiemos Christian Amaya respondiendo a las "falsas acusaciones" del sindicalista. Con estas declaraciones, el legislador hizo referencia al proyecto de cambio de zonificación de la compañía de fósforos que generará 6.000 puestos de empleo y que el bloque kirchnerista demora y no quiere aprobar. Siguiendo con esta línea, Amaya manifestó que "Villarreal debería ayudarnos a convencer a los concejales de la oposición a aprobar este importante proyecto que beneficiará considerablemente a la UOCRA". "Es preocupante la actitud del kirchnerismo y sus bloques amigos porque mientras ellos se toman su tiempo para analizar y estudiar esta iniciativa, hay muchos vecinos de la ciudad buscando trabajo que se están quedando sin la posibilidad de acceder a uno de los miles empleos que se generarán", sostuvo. Por último, Amaya lanzó que "claramente a los concejales del unibloque opositor no piensan en las personas que a diario salen a buscar trabajo y entregar sus curriculums, solo buscan poner palos en la rueda a la gestión del intendente Abella para que la ciudad no puedan avanzar".

