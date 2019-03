La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 En el día del militante Radical, Ariel Mosqueira se reunió con Leandro Santoro







El pasado martes, en la sede de la Legislatura Porteña, Ariel Mosqueira participó, junto a dirigentes radicales de otros distritos, de una reunión política que contó con la presencia de Leandro Santoro. En dicha reunión, se hablaron diversos temas políticos relacionados a la actualidad de nuestro país y también se recordó al ex Presidente Raúl Alfonsín, a 92 años de su nacimiento, día en el que se conmemora el Día del Militante Radical. En relación a esta reunión, Ariel Mosqueira puntualizó que "es verdaderamente emotivo poder recordar la figura de Raúl Alfonsín junto a una dirigente joven como lo es Leandro Santoro, quien día a día demuestra en su labor política e institucional el compromiso de sostener los ideales democráticos de nuestro querido Raúl". Ya como parte de la agrupación Los Irrompibles, Ariel Mosqueira dió más detalles de la reunión que mantuvo con Santoro: "dió un panorama de la situación política y económica argentina en un marco regional, donde exceptuando México, hay una expansión de los gobiernos neoliberales que mucho daño le están causando a nuestras sociedades. Coincidimos en la necesidad de oponerse a este avance de la derecha, que es la misma que pergeñó el golpe económico contra Raúl Alfonsín" afirmó Mosqueira y agregó que "a su vez, profundizamos sobre la labor que tenemos que seguir realizando para fortalecer desde el radicalismo al campo nacional y popular, sobre todo en Campana donde las políticas del macrismo están dañando el aparato productivo local. En relación a eso, Leandro se comprometió a volver a nuestra ciudad como lo hizo el año pasado, para charlar con las y los campanenses con el objetivo de mostrar que otro camino, el de la industria y el empleo, es posible". Para finalizar, Mosqueira concluyó que "estamos convencidos que el camino es la unidad, pero la unidad no es lo mismo que el amontonamiento. Con Leandro coincidimos en que no significa que la unidad no sirva, sino que en realidad falta más política que políticos".

