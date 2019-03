La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Opinión:

Las penas son de nosotros

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Desde hace bastante tiempo muchos insisten, incluso muchos comunica-dores, en las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto significa que el gobierno de Cambiemos está obligado a llevar a cabo el fenomenal ajuste en la economía en contra de sus deseos. Es lo mismo que decir que la culpa de los sufrimientos de la mayoría del pueblo es ajena al macrismo que se vio obligado a recurrir al Fondo por la "pesada herencia" del gobierno anterior. La realidad indica que la facilidad con que se arribó a un acuerdo y las ponderaciones que el FMI derrama sobre el gobierno se debe exclusivamente a que comparten la ideología neoliberal ya varias veces fracasada en nuestro país y que por lo tanto se está haciendo lo que Cambiemos haría aún que no hubiera firmado ningún acuerdo con el organismo multilateral de crédito. Como se dijo en reiteradas oportunidades en esta columna, este ajuste es lo que vinieron a hacer y lo están haciendo desde el primer día pero por sus consecuencias sociales comenzaron a implementarlo gradualmente. En su permanente yo no fui, ahora tienen la excusa del FMI. Vale recordar las reuniones de nuestro presidente en Olivos con los más importantes economistas de la city en las que Macri les prometió profundizar el rumbo después de las elecciones cuando todavía tenía serias esperanzas de obtener un resonante triunfo en Octubre. En realidad tampoco es Cambiemos el mayor problema, es sin lugar a dudas el neoliberalismo que se nos quiere vender como el único camino donde la mayoría no tiene derecho a vivir decentemente pero sí tiene la obligación de realizar los sacrificios inhumanos que este modelo impone. Es por esta injusta distribución de las riquezas que genera nuestro país que sueñan en la nación agroexportadora que alguna vez fuimos y que ocupando el octavo lugar dentro de las economías del planeta dejaba a la mayor parte de la población sumida en la pobreza mientras unos pocos se dedicaban a tirar manteca al techo en Europa. Como ya quedó demostrado cada vez que en nuestra historia los liberales llegaron al gobierno no les importan los medios para lograr sus fines. Es así que vemos como se están degradando las instituciones de la república que decían defender. Escandaliza ver hasta donde son capaces de llegar con tal de llevar agua para su molino. La olla que el juez Alejo Ramos Padilla está destapando en el ya conocido como D´Alessio Gate debería ponernos en guardia respecto al espionaje ilegal que personajes "inorgánicos" de los servicios de inteligencia realizan permanentemente de casi todos, salvo los oficialistas y del uso que ciertos legisladores y periodistas hacen de la información así obtenida y que cuentan con la cobertura mediática de los llamados medios hegemónicos. Una sociedad democrática debe garantizar no sólo que el pueblo pueda elegir a su gobierno sino fundamentalmente que todos puedan gozar de la riqueza que la propia sociedad genera. Es por eso que más temprano que tarde debe ponerse en discusión que país queremos y como deben ser las instituciones que garanticen de alguna manera que se pueda lograr ese país porque es evidente que las actuales resultan absolutamente disfuncionales a ese fin. Si seguimos así no estamos condenados al éxito como alguna vez dijera el ex-presidente Eduardo Duhalde sino a inevitable fracaso.

